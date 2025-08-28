“¡Aquí estoy!”: Cris Morena reapareció con un anuncio muy especial tras el fallecimiento de su nieta, Mila

Hace exactamente un mes, Cris Morena se enfrentó al peor de los dolores tras recibir la triste noticia del fallecimiento de su nieta, Mila. La niña de tan solo siete años, hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, falleció durante un accidente náutico en Miami y, como es de suponer, tal suceso derrumbó a la familia.

Tanto Cris Morena como su entorno bajaron el perfil de sus actividades mientras transitaban por el primer mes de duelo de la pequeña Mila y, hasta el momento, ningún miembro de la familia se ha referido de manera puntual a los hechos.

La vez que Cris Morena cantó en público con su nieta Mila: así fue su última aparición pública.

Aun así, Cris Morena tuvo que levantarse en medio del dolor para darle seguimiento a su agenda laboral. Tal hecho se evidenció recientemente, cuando la empresaria reapareció en sus redes sociales con un particular video promocional.

La reaparición especial de Cris Morena en las redes sociales

Hace menos de 48 horas, la cuenta oficial de Erreway, el grupo musical surgido de la exitosa telenovela Rebelde Way, realizó una publicación compartida con Cris Morena. De acuerdo con lo que se puede apreciar en el contenido expuesto en Instagram, la productora sostuvo un conmovedor encuentro con Benjamín Rojas y Felipe Colombo.

Cabe aclarar que, Benjamín Rojas y Felipe Colombo son dos de los integrantes originales de la banda de Rebelde Way, quienes actualmente se encuentran en la famosa gira de Erreway. Ahora bien, tal como se aprecia en la grabación referida, los actores anticipan la llegada del tour a Buenos Aires con ocho fechas establecidas en el Movistar Arena y, sorpresivamente, durante la difusión de la noticia, Cris Morena hizo una aparición especial.

Puntualmente, al momento de hacerse notar en el clip, Cris Morena dice: “¡Aquí estoy! ¿Ocho dijeron? Quien dice ocho, dice diez, veinte… Estos Erreway son capaces de cualquier cosa. Por favor, los esperamos en el octavo Movistar y en todos los que siguen”.

Como es de suponer, el video en cuestión generó todo tipo de reacciones por la repentina aparición pública de Cris Morena, quien, como se dijo previamente, había estado distanciada de las redes por la dolorosa partida de Mila.

Sorpresivamente, Cris Morena se mostró con una actitud positiva en la grabación y sus más de 1 millón de seguidores en Instagram aplaudieron la manera en la que intenta seguir adelante pese a los tormentosos momentos vividos durante estas últimas 4 semanas.