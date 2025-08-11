Cris Morena rompió el silencio tras la muerte de Mila Yankelevich: su mensaje emocionó a miles

Durante el mes de julio, la familia Yankelevich sufrió la dolorosa pérdida de Mila, hija de Tomás Yankelevich y Sofia Reca y, además, nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La menor de 7 años sufrió un accidente náutico en Miami que terminó con su corta vida.

Tras el hecho que marcó un antes y un después en la familia Yankelevich, Cris Morena y Gustavo Yankelevich rompieron el silencio con un inesperado mensaje de apoyo que, recientemente, compartieron en Instagram.

Cris Morena y Gustavo Yankelevich rompieron el silencio tras la muerte de Mila

El hecho referido se dio hace menos de 24 horas, cuando Valentín, hijo de Romina Yan y Darío Giordano, compartió en Instagram fotografías de la competencia de carrera en la que participó este fin de semana.

El nieto de Cris Morena no solo colgó fotografías del evento de carrera en cuestión, sino que, al pie de estas, apuntó: "Finde de @acpacturcar2000. Final P6, me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el @ambrogioracing".

Valen Yankelevich

Tras la difusión pública del posteo de Valentín en Instagram, Cris Morena le dejó un emotivo mensaje de apoyo a su nieto desde su cuenta secundaria. Concretamente, la actriz escribió: “Estamos con vos Valen. Tu corazón corre junto a toda nuestra familia. Estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo. A pesar de todo, siempre juntos. Una gran performance hoy ¡Vamos con todo! Muy felices por tu camino y apoyándote a fondo. Te amo“.

Posteriormente, Valentín respondió con un corazón el comentario de su abuela. Asimismo, Gustavo Yankelevich también se hizo presente en dicho posteo con un escrito conmovedor.

Cris Morena en Instagram.

Gustavo, exesposo de Cris Morena y abuelo de Valentín, dijo: “Valen querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir“.