Antonella Olivera, la hija mayor de Natacha Jaitt, reapareció públicamente por un motivo muy especial. La joven de 26 años rompió el silencio y se pronunció en medio del escándalo por las terribles acusaciones de Valentino Yospe contra su tío, Ulises Jaitt.

Hace algunos días trascendió la noticia de que Valentino Yospe, hijo menor de Natacha Jaitt, denunció ante la Justicia a su tío Ulises por violencia. El joven de 19 años se animó a hablar públicamente y detalló el calvario que vivió a su lado desde la muerte de su mamá. Por su parte, Antonella, su hermana mayor, se metió en la polémica y habló sobre la interna familiar que se desató.

Antonella, la hija de Natacha Jaitt, se metió en el escándalo y opinó sobre la denuncia de su hermano Valentino contra Ulises

Tras la muerte de su mamá, la joven de 26 años se alejó del ojo público y decidió instalarse en España para rehacer su vida lejos de la atención mediática. Luego de las impactantes declaraciones de su hermano menor, Antonella empezó a recibir llamadas y mensajes de varios medios para conocer su opinión sobre el tema.

Qué dijo Antonella sobre la denuncia de Valentino contra Ulises Jaitt

A raíz de lo sucedido, la hija de Natacha Jaitt decidió usar sus redes para expresarse de una vez por todas y dar por finalizado el asunto. “Sé que en los últimos días se habló públicamente de una situación muy dolorosa que involucra a mi familia. Como hermana, acompaño a mi hermano en lo que siente y respeto profundamente su voz y su valentía para expresarse”, escribió en sus historias.

Sin embargo, además de apoyar el testimonio de Valentino, fue muy clara respecto su postura sobre la mediatización de este tema familiar: “Al mismo tiempo, creo que no me corresponde exponer temas tan íntimos en los medios. Hay situaciones familiares muy dolorosas”.

Por último, Antonella expresó: “Agradezco el respeto y el espacio para que cada uno pueda transitar su camino como lo necesite”. De esta manera, la hija mayor de Natacha Jaitt puso punto final al asunto con la intención de calmar las aguas en este momento tan delicado que atraviesa su familia.