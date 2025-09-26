Tras la muerte de Natacha Jaitt, en febrero de 2019, Antonella Olivera y Valentino Yospe, debieron afrontar sus vidas sin su madre. En medio del foco mediático, la hija mayor de la modelo tomó la decisión de irse del país y comenzar una nueva vida alejada de los flashes.

En 2021, Antonella se mudó a España para comenzar de cero, lejos de la atención mediática y por un motivo muy especial. “Es una promesa que le hice a mi madre en caso de que le pasara algo, y porque es una de las tantas razones para volver a empezar, encontrar mi rumbo”, explicó ante Clarín. “Luego de su muerte quedé muy dolida, no sabía para dónde ir, qué camino escoger. Fui la querellante de su causa y vi cosas que hubiese deseado no ver, y por el futuro de mi familia y el mío decidí venirme para acá”, confesó desde su nuevo lugar en el mundo.

Así está hoy Antonella, la hija mayor de Natacha Jaitt, a sus 26 años: a qué se dedica

En aquel entonces, Antonella también habló sobre sus planes a futuro, la idea de encontrar una vocación y reconectarse con su hermano menor, Valentino.

“Estoy intentando encontrar mi camino, abrir puertas y armar mi carrera. Es un proceso y me estoy acomodando, aprendiendo mucho y conociendo a personas que me acompañan todos los días”, sostuvo. Sin embargo, señaló que no es nada sencillo comenzar de nuevo: “Es duro, pero sé que también es la única forma de abrirle las puertas el día de mañana a mi hermano, Valentino, que sigue en Argentina.”

A qué se dedica Antonella, la hija de Natacha Jaitt

En su perfil de Instagram, Antonella tiene varias publicaciones dedicadas a su madre, especialmente en fechas importantes como cumpleaños y en el aniversario de la muerte de Natacha Jaitt.

Aunque también se pueden encontrar varias publicaciones de su nueva vida lejos de Argentina. En sus fotos, Antonella aparece muy feliz, de vacaciones por diferentes lugares del mundo, y disfrutando de lo que ama: ser DJ.