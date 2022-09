Ana García Moritán, la hija de Pampita, endulzó Instagram con un tutú rosa

Con tan solo un año, Ana García Moritán ya impone tendencias. Es que Pampita no pierde oportunidad para vestir a su pequeña con nuevos estilos y looks que comparte en las redes sociales.

Uno de los outfits con los que Anita sorprendió en Instagram fue su conjunto de bailarina: ella lució un tutú con volados en colores blanco y rosa pastel con una musculosa blanca que decía “uno” en inglés.

Ana García Moritán endulzó Instagram con su tutú blanco con rosado. Foto: Instagram

Para complementar su tierno look, la hija menor de Pampita llevaba unas guillerminas plateadas.

Ana García Moritán Foto: Instagram

Esta producción de fotos fue realizada días antes de que la pequeña cumpliera su primer año y seguro hace parte del book fotográfico que hizo la modelo sobre ella.

Ana García Moritán Foto: Instagram

Por qué Pampita le puso Ana a su hija

Pampita reveló ya hace un tiempo el motivo por el que ella y Roberto García Moritán eligieron el nombre de Ana.

“Fue Ana porque yo me llamo Ana y mi papá me dijo así siempre. Él eligió ese nombre y me llamó así. Mi papá se fue cuando yo era muy chiquita y no me llamaron más así, e empezaron a decir Carolina. Y siempre sentí que había desaparecido esa parte de mí”, explicó.