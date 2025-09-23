Alexis Mac Allister y Ailén Cova compartieron las primeras fotos de su hija, Alaia: “Fueron 18 horas de sufrimiento”

Alexis Mac Allister y Ailén Cova compartieron a través de las redes sociales las primeras fotos de su hija recién nacida Alaia. Cabe mencionar que, tanto el deportista como la modelo son padres primerizos, por lo cual, comparten el mismo sentir con el nacimiento de la pequeña.

Ahora bien, tras la llegada de Alaia, tanto Alexis Mac Allister como Ailén Cova decidieron hacer una publicación en conjunto por medio de Instagram y, en esta, expusieron las primeras imágenes que se tomaron con su hija.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova junto a su primera hija en común.

Después, al pie de la publicación, la pareja escribió: “Alaia. 22/09/2025. Después de 18 horas de sufrimiento, llegó el momento más lindo y especial de nuestras vidas”.

Aunado a ello, Alexis Mac Allister concluyó con un párrafo especial dedicado a Ailén Cova, quien habría vivido momentos de mucha tensión durante el nacimiento de la bebé: “Párrafo aparte para vos amor, re contra orgulloso de tu fuerza y amor para sobrepasar esto y darnos el regalo más grande del mundo. Te amo”.

Así luce Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova.

De esa manera, el futbolista y su pareja confirmaron el nacimiento de la primera hija que tienen en común y, además, la presentaron ante el mundo mediante unas hermosas imágenes.

Detalles sobre el nacimiento de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Los nuevos padres sorprendieron a sus seguidores al dar la noticia del nacimiento de su hija, a quien eligieron llamar Alaia. De origen vasco, este nombre significa “alegría” o “felicidad” y, aunque poco frecuente, destaca por su sonoridad delicada y elegante.

Más allá de su significado, Alaia se perfila como un nombre moderno y único, que combina ternura y fuerza. Para Alexis y Ailén, la decisión no solo responde a un valor estético o cultural, sino que también transmite un mensaje de esperanza, simbolizando la felicidad que la llegada de su hija trajo a sus vidas y a las de quienes los acompañan en este momento tan especial.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova con Alaia.

Por su parte, es importante mencionar que la niña llegó al mundo en Inglaterra, donde el mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina, sigue desarrollando su carrera en el Liverpool.