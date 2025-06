La contundente reacción de Cami Mayan al fallo a favor de Alexis Mac Allister: “Me tengo que comer esto...”

Camila Mayan y Alexis Mac Allister fueron los protagonistas de uno de los escándalos más grandes de la farándula argentina cuando terminaron su relación en 2022 y el futbolista comenzó su romance con su amiga de toda la vida, quien ahora está embarazada. La expareja enfrenta un juicio millonario.

Alexis Mac Allister y Cami Mayan

Camila inició una demanda de retribución económica contra Alexis Mac Allister por los años que estuvieron juntos y ella dejó todo para acompañarlo en su carrera futbolística en el extranjero.

En los últimos días se conoció el revés judicial que sufrió la famosa cuando la Justicia decidió que la causa siga su curso en Inglaterra. Por lo que se juzgará según las reglas jurídicas de Reino Unido. Esto generó el enojo de Camila, ya que podría perder el reclamo.

Cami Mayan contó todo.

La reacción de Camila Mayan al revés judicial en la causa contra Alexis Mac Allister

Tras conocerse la noticia, los medios buscaron a la influencer para que hablara al respecto. Camila expresó con enojo a A la Tarde: “Todo bien, estamos viendo qué hacemos ahora”.

“Antes de ir a otro lado, hay más instancias. No necesariamente hay que ir directamente... Voy a ver qué hago”, agregó la influencer sobre la medida judicial y el paso que va a tomar ella.

“Es más de lo mismo todo. Todos sabemos que las cosas en la Justicia puede demorar muchísimo tiempo, así que es normal, ¿no?”, arremetió Camila.

Cuando uno de los periodistas comentó que la Justicia si tomó en cuenta el pedido de otras chicas y que tal vez podría haber un llamado o contacto. “No tengo contactos en la Justicia, no sé ellos”, sentenció la influencer.

En referencia a las acusaciones del futbolista sobre que ella decidió hacer público el escándalo, Cami comentó: “¿Perdón? Yo no conté cuando él estaba con otra persona, salió por otro lado".

“De hecho, yo me enteré de muchas cosas por la tele. El otro día alguien cercano a él habló de un casamiento, no lo dije yo. Yo me tengo que comer todo esto, pero no soy la que va contando las cosas a la prensa o no sé“, cerró.