Nació la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el llamativo significado del nombre de origen vasco que eligieron.

Alexis Mac Allister y Ailén Cova se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de su hija, Alaia. La información fue confirmada por personas cercanas a la pareja y despertó emoción entre quienes los acompañan en este nuevo capítulo de su vida familiar.

La niña llegó al mundo en Inglaterra, donde el mediocampista, campeón del mundo con la Selección Argentina, sigue desarrollando su carrera en el Liverpool. De acuerdo con el programa, la noticia fue confirmada directamente por la familia del jugador.

Hasta el momento, no se han difundido fotografías públicas de la pequeña Alaia. El futbolista y la influencer han optado por resguardar la privacidad de su hija, prefiriendo compartir únicamente la noticia de su nacimiento con sus seguidores. De esta manera, la familia busca proteger a la bebé del foco mediático y disfrutar de sus primeros días de vida de manera tranquila y reservada.

Qué significa Alaia, el nombre de la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova

Los nuevos padres sorprendieron a sus seguidores al dar la noticia del nacimiento de su hija, a quien eligieron llamar Alaia. De origen vasco, este nombre significa “alegría” o “felicidad” y, aunque poco frecuente, destaca por su sonoridad delicada y elegante. Su elección refleja un deseo de bienestar, luz y energía positiva para la pequeña desde sus primeros días.

Más allá de su significado, Alaia se perfila como un nombre moderno y único, que combina ternura y fuerza. Para Alexis y Ailén, la decisión no solo responde a un valor estético o cultural, sino que también transmite un mensaje de esperanza, simbolizando la felicidad que la llegada de su hija trajo a sus vidas y a las de quienes los acompañan en este momento tan especial.

Con un nombre que transmite felicidad y fuerza, la pequeña se convierte en el centro de atención y amor de la familia, mientras sus seguidores celebran junto a ellos este momento único e inolvidable.