Alejandro “Pollo” Cerviño rompió el silencio tras la denuncia de abuso de su hijo.

Alejandro “Pollo” Cerviño, reconocido locutor y presentador de radio, está enfrentado una denuncia por parte de su expareja, Cinthia García, en la que se alega el presunto abuso de su propio hijo. Esta denuncia ha desencadenado una investigación legal, y el comunicador actualmente enfrenta cargos de “abuso sexual gravemente ultrajante”.

Este lunes, a través de un mensaje a la producción del ciclo de Fabián Doman, se defendió. “Gracias por contactarme. Mi prioridad es mi hijo. Él tiene 8 años y ha sido expuesto brutalmente”, puso el locutor en un mensaje que le hizo llegar a Damián Rojo, panelista de Bien de mañana, en el mismo momento que su ex se encontraba en el estudio.

“Estoy a la espera de los pasos judiciales para demostrar las falsas acusaciones que pesan sobre mí, mi familia y mi entorno. En los próximos días habrá oportunidad para que charlemos. Abrazo”, escribió, provocando la molestia de su exmujer, quien se despachó, indignada.

Juan Pablo Gallego, abogado que representa a la víctima, aseguró días atrás en C5N que “efectivamente la cámara Gesell determinó que el conductor abusó del menor. Esta es una causa que lleva unos tres años, yo la tomé hace un tiempo, me sorprendía porque la prueba ya era muy importante, muy significativa”.

Y explicó: “El niño ya había relatado estos los hechos hace dos años, se exigió que los vuelva a relatar y fue algo que pocas veces he visto los hechos que describió este niño, actualmente de ocho años, incluso delante del juez y la fiscal”.

Además, el abogado aseguró al mencionado medio que “la fiscal cuando terminó la declaración del niño le pidió perdón a la madre por las demoras que han tenido por tratarse de una persona aparentemente famosa”.

La denuncia contra el Pollo Cerviño

Cinthia, expareja de “Pollo” Cerviño estuvo en LAM, donde habló más a fondo sobre la denuncia y explicó detalles sobre la situación que llevó a que detonara el tema. Al parecer, el nene comenzó a tener comportamientos extraños impropios para su edad.

Sin embargo, antes de descubrir la situación de abuso sexual que estaba viviendo el niño en su propio hogar, Cinthia aseguró que Cerviño intentó ahorcar al chico mientras estaban en el baño de la vivienda en la que convivían los tres, por lo que decidió irse del hogar.

“Yo sabía que algo pasaba, pero no me podía imaginar”, relató Cinthia en LAM, donde fue entrevistada por Ángel de Brito. En esa declaración, la mujer denunció que Cerviño la dopaba “para poder quedarse con el nene a la noche, libre. Y a veces me dopaba para llevarlo a la casa de otra persona”.

El nene, que fue sometido a una declaración en Cámara Gesell ante la denuncia en la Justicia, no tiene contacto actualmente con Cerviño, ya que la expareja solicitó una perimetral. “Él tenía miedo porque sufría muchas amenazas. Pudo contar lo que le pasaba después de que nos pusieron la perimetral. Tiene muchas noches con pesadillas, sin poder dormir. Tiene un grupo de terapeutas que lo acompañan y toma medicación”, explicó Cinthia.