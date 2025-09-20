“Alarmada y preocupada”: la mamá de Benjamín Vicuña tomó una desesperada decisión ante la delicada situación que vive su hijo

En medio de los conflictos internos que ha tenido con su expareja, la China Suárez, tras la escolarización de Amancio y Magnolia en Turquía, la mamá de Benjamín Vicuña tomó una importante decisión que, luego, fue expuesta en el Canal 9.

Mientras que Benjamín Vicuña busca cómo resolver las internas con la China Suárez mediante su abogado, Máximo Petracchi, el actor recibió apoyo emocional de su progenitora.

La mamá de Benjamín Vicuña y el actor. Foto web.

De acuerdo con la información que suministró Débora D’Amato en Los Profesionales de Siempre, Isabel Luco Morandé viajó al país este 18 de septiembre para transitar junto a su hijo la delicada situación por la cual atraviesa.

“Obviamente, la mamá de Benjamín no solamente viene leyendo y viendo la cuestión mediática, sino que además habla con su hijo. Una cosa es lo que te dicen por teléfono y otra cosa es verlo cara a cara”, contó la panelista en el ya mencionado programa.

No obstante, Débora acotó: “En unos días que Vicuña estuvo en Chile, la mamá quedó alarmada y preocupada. No es victimización, pero ella decidió venir. Se ocupa y se preocupa, y viene acompañarlo”.

Por último, pero no menos importante, la panelista remarcó que, sin importar la edad de Benjamín Vicuña, este necesitaría apoyo emocional: “No hay tiempo ni edad para que tu mamá te venga a abrazar, por más que seas un señor grande”.

Isabel Luco Morandé con la China Suárez.

Cómo se sentiría Benjamín Vicuña mientras está lejos de sus hijos

En cuanto a la distancia con Magnolia y Amancio Vicuña, Débora D’Amato informó en Los Profesionales de Siempre que Benjamín Vicuña “está roto por dentro por lo que todos sabemos, y porque Magnolia tiene la edad de Blanquita (la hija fallecida que tuvo con Pampita)”.

El palito de Benjamín Vicuña a la China Suárez tras la acusación de mal padre

Aunado a ello, Débora sumó: “El último viaje, el reencuentro familiar, esos niños estaban tristes. No digo que estaban mal, estaban tristes por no ver al papá. Por eso tiene un círculo cada vez más acotado, porque necesita contención, por eso viene la mamá desde Chile. Ella lo vio cuando fue a Chile, y decidió viajar sin avisarle”.