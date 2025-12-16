Agredieron en vivo a La Tora mientras cubría el casting de Gran Hermano: “No seas tan...”

Lucila “La Tora” Villar es una de las exparticipantes de Gran Hermano que lograron seguir en los medios de comunicación tras su paso por el reality. La famosa formó parte de la edición 2022 y ahora es una de las figuras más importantes del streaming de Telefe. En medio de su trabajo, vivió una situación tensa en un móvil.

La ex Gran Hermano no solo es conductora, sino que también es influencer. Hace unos días fue confirmada oficialmente como parte del streaming que reacciona en vivo al programa, ya que se viene una nueva edición que se llamara “Generación Dorada”.

La Tora

El reality ya comenzó con los castings en vivo, en donde cientos de personas hacen fila para participar en diferentes lugares. En uno de esos estaba La Tora en vivo para el streaming Fuera de joda cuando una de las aspirantes que esperaba para entrar se acercó y empezó a insultarla.

El momento en que insultan a La Tora en vivo

La conductora estaba en el móvil desde el casting mientras charlaba con Fuera de joda y El Ejército de LAM por Bondi cuando una persona se acercó al micrófono y gritó: “Espero que este año no sea tan pedorro”.

“Para que te estás anotando si crees eso”, le contestó La Tora. Luego, la conductora siguió entrevistando a otros aspirantes a participantes cuando volvió a interrumpir e insultarla.

“No seas tan tonta”, arremetió la mujer. Sin dejarse intimidar, La Tora continuó con el vivo y comentó con humor: “Hay un poquito de todo”.

No obstante, la persona volvió a insistir con hablar en el micrófono y se acercó de forma violenta a la conductora.

Agredieron en un móvil a La Tora

“No jueguen con la ilusión de las personas”, gritó la mujer. La Tora intentó continuar con humor mientras se unió a un grupo de chicos del casting que cantaban.

Segundos después, volvió a insultarla y a gritar en el micrófono la misma persona. La situación se volvió tensa a pesar de la buena onda de la famosa para llevar el móvil adelante.