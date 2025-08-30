El inesperado motivo de la separación entre Lucila “La Tora” Villar y Maxi Appap, cantante de 18 kilates: “Ella quiere...”

Lucila “La Tora” Villar había presentado en junio a su nueva pareja, Maximiliano Appap, conocido por ser el cantante principal de la banda de cumbia “18 Kilates”. Sin embargo, a pocos meses de oficializar el romance, la relación llegó a su fin.

La noticia fue revelada por Pepe Ochoa a través de la cuenta oficial de Instagram de LAM, donde compartió un video en el que él mismo confirma la información.

La Tora Villar y Maxi Kilates.

La razón por la que cortaron La Tora Villar y Maxi Appap

“Se separó La Tora de Gran Hermano, no va más, luego ampliaré, separados, terminó todo”, expresó el periodista, dejando en claro que la historia de amor llegó a su final.

En el pie del video, el panelista y conductor interino de Ángel de Brito durante sus vacaciones, explicó: “La Tora se separó de Maxi. Ella lo dejó a él. Quiere priorizar su carrera. Venían desencontrados”.

Aunque no trascendieron demasiados detalles sobre los motivos de la ruptura, la noticia generó sorpresa entre los seguidores de la ex Gran Hermano, ya que apenas dos días atrás ella había compartido un video junto a su pareja en Instagram. Sin embargo, tras confirmarse la separación, la influencer decidió borrar todas las fotos en las que aparecía con el cantante.

Así se conocieron La Tora Villar y el cantante de 18 kilates

En junio, durante su viaje a Miami para cubrir el Mundial de Clubes, Lucila “La Tora” Villar sorprendió al presentar públicamente a su novio en un móvil con el programa A la Barbarossa.

En la entrevista, la pareja compartió algunos detalles de su relación recién comenzada y demostraron la química que los unía. Para la influencer, significaba volver a apostar al amor después de sus vínculos con Nacho Castañares y el cantante de cumbia BM.

La Tora cosecha millones de seguidores en las redes sociales.

“Nos conocimos en un stream donde estábamos haciendo notas. Ese mismo día... flechazo”, confesó La Tora ante la consulta de Georgina Barbarossa sobre cómo se había dado el primer encuentro.

La separación tomó por sorpresa a muchos, ya que parecía que la relación iba en ascenso y que La Tora había encontrado nuevamente la ilusión en el amor.