¿A quién se parece? Nicole Neumann presentó el rostro de su hijo Cruz por primera vez y llovieron las críticas

Nicole Neumann está gozando de una época armoniosa en el ámbito personal. Tras el nacimiento de Cruz el 19 de junio, la familia se ha mantenido más fuerte que nunca.

Nicole posó junto a sus cuatro hijos.

“¡Feliz comunión amor!!!!. ¡Que sigas siempre el camino de la empatía, la alegría, el amor, la bondad y todos los sentimientos buenos que tenés!!!!! ¡Te amo mi cachorrita menor (mujer, ja, ja, ja)!”, expresó la actriz tras la primera comunión de una de sus hijas.

Ahora bien, la actriz decidió escapar con su familia a San Martín de los Andes para disfrutar de la nieve. Sin embargo, un pequeño detalle habría opacado la diversión familiar: el rostro de su bebé Cruz.

La foto de Cruz que generó un revuelo en las redes sociales

El hecho ocurrió durante sus últimas publicaciones, cuando la modelo decidió tomarse una foto con su pequeño en la nieve. Durante la imagen, se ve un poco del rostro de Cruz, que estaba protegido por un gorro y un body impermeable.

Nicole Neumann con su bebé.

“Mientras Cruz duerme …. Mamá balconea”, destacó la madre como descripción del carrusel de fotos que publicó sobre sus vacaciones.

Pese a que no se veía el rostro del pequeño en su explendor, algunos criticaron la decisión de la modelo de llevarlo a una zona tan fría, considerando que era muy pequeño para esas temperaturas.

Las medidas que impuso Manu Urcera y Nicole Neumann para proteger a su hijo.

“Se le salieron los zapatitos al bebé. Mucho frío”, “Tenes un hijo que expones a temperaturas extremas de frío, sin necesidad. ¡Las madres normales y diosas a sub tiempo, profesionales que trabajamos de sol a sol, no somos asi! Seremos de otro planeta”, destacaron algunos usuarios sobre la exposición de Cruz en San Martín de los Andes.

La reacción de Nicole Neumann a las críticas por Cruz

Luego de publicar el carrusel donde se ve su pequeño, la madre publicó otras imágenes de su viaje con una gran diferencia. Volvió a cubrir la cara de su bebé con un emoji.

Los comentarios que recibió Nicole Neumann por ocultar la cara de su bebé.

Pese a que la decisión de no mostrarlo viene por parte de Manu Urcela, los usuarios no dudaron en tener opiniones mixtas por no presentar a su bebé.

“No sé deben mostrar los bebés, se utilizan sus fotos para cualquier cosa, no debe mostrarlo aún, muy bien”, “postales capturaron la imagen”, “Ahora ninguna revista le va a pagar porque ta todos lo vierón”, “Sacale ese oso de la cara y si no no muestres las fotos, ridícula”, destacaron algunos usuarios sobre la decisión de Manu Urcera y Nicole Neumann por no mostrar a Cruz.