A poco de cumplir 60 años, Catherine Fulop reflexionó sobre el paso del tiempo: “La vejez apesta”

A menos de un año de cumplir los 60, Catherine Fulop sigue deslumbrando por lo joven que mantiene su cuerpo y su piel. La venezolana que tiene más de 3 millones de seguidores en Instagram suele publicar detalle de sus entrenamientos y recetas saludables, además de consejos y fotos infartantes, que dejan boquiabiertos a los internautas.

En una reciente entrevista con María Laura Santillán para Infobae, la madre de Oriana y Tiziana, abrió su corazón y realizó varias confesiones. Polémica, empezó: “A mí me pasan muchas cosas. Yo, en estos días, decía que la vejez apesta”.

A los 58 años, Catherine Fulop deslumbra con su espectacular figura posando en microbikini Foto: instagram

Fulop aclaró: “Pero no lo digo de manera mala. No, lo digo porque creo que esto es como un juego cruel que alguien se inventó en el que nacemos, crecemos y después nos encariñamos con la gente que envejece y se muere”.

Para concluir su opinión sobre el asunto, Catherine cerró: “O sea, ¿a quién se le ocurrió este juego macabro de matar a nuestra gente querida? De irnos despidiendo, de que nuestro cuerpo se deteriore, de que nos duela todo. Es muy linda la seguridad que te da hasta ahí los años pero también te da incertidumbre por otro lado, porque nosotras estamos en una edad en la que tenemos que empezar a despedir a nuestros padres o a lo mejor los despedimos más jóvenes”.

A pesar de sus miedos y angustias, la modelo que forma parte de El club del Moro por La100 remarcó que está transitando una “edad linda en la que uno se siente seguro, pero también empieza a despedir o estar en cambio”.

Sobre continuar con su estricta rutina de entrenamiento, Catherine Fulop comentó: “Cuando lo hago y estoy ahí, me encanta, pero me pierdo un montón de cosas. Porque no puedo salir a la noche, no puedo ver los programas de noche, no puedo tomarme un vino, no sé. Es como que hay un montón de cosas en que me limito, también por hacer esto. Y digo, ¿en qué rotonda me perdí?”.

