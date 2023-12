A los gritos: la reacción de Juliana de Gran Hermano tras convertirse en la primera nominada

El pasado 11 de diciembre comenzó una nueva edición de Gran Hermano y este miércoles 13 ya se conocieron los primeros nominados para abandonar la casa más famosa, no del país, sino, del mundo.

En una noche de pura tensión, los nuevos “hermanitos” fueron uno tras uno a nominar a quienes conocen apenas hace un par de días. Se trató de una tarea muy complicada, pero de eso mismo se trata el juego al que se expusieron frente a millones de televidentes.

Gran Hermano presentó los resultados de la primera nominación de 2024. Foto: Telefe

Luego de un par de horas de transmisión en vivo, finalmente se dio con el nombre de la primera nominada de esta atrapante temporada “en pañales”: Juliana, la doble de riesgo que se presentó a sí misma bajo el apodo de “Furia”.

Juliana "Furia" Scaglione, participante de Gran Hermano. Foto: Instagram

La reacción a pura furia

Haciendo honor a su apodo, Juliana desató una ola de enojo y malestar luego de conocer que sus compañeros la eligieron para ocupar el temido puesto de ser la primera nominada, a quien se le sumaron Zoe, Hernán y Catalina.

“Acepten a las personas como son. Ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra”, comenzó arrojándole a sus compañeros Juliana, y agregó: “Si yo quiero caminar y hacer chistes y decir pelotudeces, es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo. Yo vine a cagarme de risa de mí por cómo soy de personalidad, ¿sí? Dejen de decirme ‘Juli, basta’, ‘Furia, pará’. O sea, más me dicen eso, más ganas de irme me dan”.

La furia de Juliana Scaglione, tras ser la primera nominada.

Luego de dar a conocer sus ganas de irse antes de tiempo, la participante gritó: “¿Saben qué? Yo mi vida, la vivo como quiero, y la vivo hace años, bolu… Ustedes se van a quedar acá adentro, literal, y yo ya sé lo que pasa conmigo, porque lo sé, porque me pasa en la vida en general. A mí me señalan, me apuntan con el dedo y la canción que viene. Listo, relajen. Si no quiero que me abracen, no me abracen, si les digo que no me toquen y me arranquen, no lo hagan”.