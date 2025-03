A 17 años de la muerte de Jorge Guinzburg, su hija Malena reveló la extraña señal que recibió en este día: “Que me acompañe...”

Este miércoles, Malena Guinzburg recordó con gran tristeza a su papá, Jorge, a 17 años de su fallecimiento. En un emotivo posteo en sus redes sociales, la humorista expresó el profundo dolor que siente por su partida y lamentó que su padre no esté a su lado para acompañarla en uno de los momentos más importantes de su vida.

Malena Guinzburg

A través de sus palabras, Malena compartió la sensación de ausencia y la difícil realidad de no poder contar con su figura paterna en momentos tan significativos.

El homenaje de Malena Guinzburg para su padre

“Hoy se cumplen 17 años (no lo puedo creer) que mi viejo no está más (aunque algunos digan que él siempre está y que sé yo, ustedes saben de lo que hablo). Voy a ser egoísta y en este recuerdo a lo mejor esté hablando más de mí que de él”, comenzó la actriz.

Acto seguido, Malena hizo referencia a una coincidencia que sintió como significativa y exclamó: “No creo que sea casualidad que justo hoy, que se cumple un nuevo aniversario de su muerte, yo comience a conducir un programa en streaming por primera vez en mi vida”.

El emotivo mensaje de Malena para su papá Jorge Guinzburg.

En la misma línea, Guinzburg reflexionó con profunda tristeza: “¿Querría charlarlo con él y que me viera y me diera su opinión? Recontra. Si hay algo que lamento es que no me haya llegado a ver llenando teatros y tan feliz con mi vida”. Con estas palabras, Malena expresó el vacío que siente por no haber podido compartir estos logros personales y profesionales con su padre, reconociendo cuánto le hubiese gustado recibir su apoyo y aprobación en este momento tan importante de su vida.

Y finalizó: “Bueno, así como diciendo GUINZBURG GUINZBURG GUINZBURG, se consigue lugar para estacionar, hoy voy a decir PAPÁ PAPÁ PAPÁ, para que me acompañe en este nuevo proyecto”.

El recuerdo de Jorge Guinzburg a 17 años de su muerte

Jorge Guinzburg fue un destacado periodista, conductor y humorista argentino, muy conocido por su trabajo en la televisión y su aguda capacidad para el análisis y la crítica social. Nació el 3 de febrero de 1949 y falleció el 12 de marzo de 2008. Durante su carrera, Guinzburg trabajó en varios medios de comunicación, destacándose en la televisión y en el ámbito del humor y el entretenimiento.

Se cumplen 16 años de la muerte de Guinzburg.

Fue conductor del exitoso programa de televisión “La Biblia y el Calefón”, un programa de actualidad política y social que combinaba humor y sátira, que se emitió durante varios años y se convirtió en uno de los programas más influyentes de la televisión argentina en las décadas de 1980 y 1990. También fue conocido por su participación en diversos programas de humor y talk shows, en los que destacaba por su agudeza y estilo único.

El periodista fue muy apreciado por su visión crítica sobre la sociedad, la política y la cultura, y su legado sigue siendo una parte importante de la historia de la televisión y el entretenimiento en Argentina.