Un grupo de vecinos que residen en el barrio La Canchita y Los Machado, ubicado sobre Ruta Provincial N°20 en el municipio de Pozo Azul, se encuentran atemorizados ante la presencia de un sujeto que desde el domingo ronda el lugar. En horas de la noche, el individuo habría intentado atacar a una señora mayor de edad y su hijo. Los moradores se acercaron a la Comisaría a solicitar un amplio operativo a fin de dar con el sujeto.

La inquietud comenzó el domingo en horas de la tarde, cuando un grupo de niños del barrio La Canchita se encontraban jugando en el patio de una vivienda donde avistaron, entre la maleza, a una persona de sexo masculino con cabello largo, barba y remera verde, quien los llamaba a que se acerquen a él, e incluso habría intentado atrapar a uno de los menores. Tras esto, los niños salieron corriendo y dieron aviso a sus padres de lo sucedido.

Los progenitores alertaron a la Policía local y a su vez armados con machetes y foisas, salieron en busca del hombre, que no sería del lugar. Tras varias horas de búsqueda, no lograron encontrar ningún rastro del sujeto. Sin embargo, para el alerta de los vecinos, anoche ocurrió un hecho que lo relacionan con el mismo hombre y ante este intento de ataque, se acercaron a la Comisaría a solicitar rastrillajes.

El hecho que agravó la preocupación de los vecinos, quienes temen una desgracia, involucra a una familia que reside en inmediaciones al espacio donde los niños vieron al hombre. En horas de la noche de la jornada de ayer, mientras la familia estaba en la vivienda, un hombre intentó agredir con un arma blanca a María L. y a su hijo, Ismael M. Ante la reacción de la familia, el hombre se dio a la fuga, generando pánico.

Vecinos de Pozo Azul denuncian la presencia de un hombre violento en la zona. Foto: Carina Martínez

“El domingo mi tía y mi hermano vieron a ese tipo cuando llamaba a los chicos, ellos llegaron a ver su cara y cómo estaba vestido. Ayer a la noche, mientras unos cenaban y otros tomaban mate, un hombre intentó apuñalar a mi mamá, le llegó cortar la remera, a mi hermano le provocó una herida en la boca, ambos están bien”, declaró Helena Machado, una de las vecinas e hija de la mujer en cuestión.

En este caso la familia no logró ver de quién se trataba, por que residen lindante al barrio donde no existe alumbrado y estaba oscuro. “Ayer no pudimos ver nada, es un lugar oscuro sin alumbrado y el hombre se metió en las malezas. Estamos con mucho temor, con los demás vecinos nos acercamos hasta la Comisaría y también al municipio para solicitar se aclare lo ocurrido lo antes posible”, señaló Machado.

Al respecto, desde la Unidad Regional XIV de San Pedro de la cual depende la Comisaría de Pozo Azul, informaron que están en conocimiento del tema y buscando datos precisos para avanzar en la investigación, transmitiendo tranquilidad a los vecinos de que se están ocupando del tema a fin de prevenir algún hecho de mayor gravedad.

Fuente: El Territorio