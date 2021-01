Un grupo de agricultores de la zona norte de Misiones y los respectivos intendentes, se reunieron para analizar posibles medidas de seguridad sobre la producción de yerba, frutas y ganados.

Los productores habían denunciado las últimas semanas, intensas olas de robos de animales, cítricos y hojas de yerba mate en sus chacras. Realizaron reuniones para proponer acciones que protejan a las producciones de los propietarios.

Uno de los asistentes de la última reunión con autoridades municipales, comentó que es muy posible que se resuelvan las medidas que se vienen analizando: una es crear o destinar más efectivos a un cuerpo de policía rural y la otra es tener más personal en una fiscalía para que pueda atender y seguir con exclusividad los casos de delitos rurales.

En la respectiva reunión recordaron la importancia de los controles bromatológicos de frutas o carnes que pueden provenir de hechos delictivos. Se sugirió evitar la compra de mercadería no registrada o de origen confiable, que estaría dándose en diferentes municipios de la provincia.

Frutas y ganado es lo más sustraído

Ricardo Ranger, productor de cítricos en la zona de Eldorado, expresó “Los robos los tenemos casi a diario, es un problema muy grave. En una noche vienen en camionetas y nos llevan 2.000 kilos de fruta. La policía hace lo que puede y estoy conforme con la vigilancia que hacen. El gran problema es la falta de control de la gente que después vende esa mercadería en comercios “. También comentó que hizo muchas denuncias ante la Justicia pero es difícil dar con los responsables de los delitos.

En paralelo, desde el sector ganadero también estaban preocupados por las pérdidas provocadas por los robos de animales.

El gabinete municipal de Eldorado y los jefes de la Unidad Regional III, Juan Carlos Fernández y Gustavo Oliver Gallardo, se reunieron con referentes del Senasa y con el diputado provincial Julio “Chun” Barreto, con el fin de fijar estrategias de trabajo en conjunto para realizar operativos de control en distintos horarios y lugares.

El director de Bromatología de la Municipalidad de Eldorado, Carlos Leiva, dijo: “Pudimos reunirnos y fijar estrategias, y la idea es sumar a las demás fuerzas también, Federal y Gendarmería, para que sea más efectivo el trabajo de control. Además, acordamos en que se intensificarán los controles en los comercios como carnicerías de barrios, para corroborar la venta de carne, de dónde compran, a quién. Y estaremos atentos también a las redes sociales que es donde más venta ilegal se realiza, allí ofrecen venta de carne, pollo, chorizos, etcétera. Lo mismo haremos para controlar la venta ilegal de hoja de yerba mate y cítricos; para poder cortar estos robos necesitamos la colaboración de los vecinos, porque si no hay demanda, estos delincuentes no tendrán a quién vender lo que roban. Por esa razón recomendamos a los vecinos que no compren carne y producción de venta ilegal ni en las redes sociales ni en lugares poco confiables”