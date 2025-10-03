Un camión que transportaba chips de madera despistó en Puerto Piray.

Ayer jueves, un camión Iveco con semirremolque perteneciente a la empresa Toll Maderas despistó a la altura del kilómetro 1.532 de la Ruta Nacional N.º 12, en jurisdicción de Puerto Piray. La unidad transportaba chip de madera.

El conductor, un hombre de 62 años, salió ileso y solo se registraron daños materiales.

La circulación sobre la ruta se mantuvo habilitada en ambos carriles, con señalización preventiva en la zona. En el lugar trabajaron efectivos de Seguridad Vial de la Policía de Misiones y peritos de la División Científica.