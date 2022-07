Empleados municipales de la localidad de Edorado finalmente acordaron en asamblea aceptar la propuesta del Ejecutivo Municipal, que consiste en un 15% de aumento en julio, 5% en agosto y $300 la hora de mayor dedicación.

Así lo indicó la delegada de UPCN, Vanesa Kaczalha a medios locales, y explicó que la mesa de diálogo quedó abierta y acordaron una nueva reunión para el mes de octubre.

Eldorado: municipales llegaron a un acuerdo salarial con el Ejecutivo. Foto: Eldopolis

“Con el contexto que atraviesa en país, no hay sueldo que alcance. Para nosotros no es buena propuesta pero entendemos también la situación de la caja municipal. Los empleados priorizan el diálogo y sabemos que las medidas de fuerza no son una opción” sostuvo Kaczalha.

Por otra parte, la asamblea acordó que el cuerpo de delegados del Concejo Deliberante trate la paritaria con la presidente del Concejo y el municipal con el intendente.

Fuente: Eldopolis