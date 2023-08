Eldorado: la empresa Toll Maderas realizó una gran inversión para generar 700 nuevos puestos de trabajo

Marcelo Toller, propietario de la empresa de Eldorado, Toll Maderas, comentó de qué se trata esta gran inversión: “El proyecto lo iniciamos hace dos años, la pusimos en práctica con una producción de 3 megavatios de energía con el objetivo de seguir creciendo como empresa”, comenzó indicando el empresario, quien luego añadió que “una vez que empezamos con la producción de energía avanzamos a la construcción de una planta fenólico, para producir terciado fenólico”.

Una vez que se pueda completar la primera etapa del montaje de la planta, la Toll Maderas tendrá que incorporar 250 nuevos empleados, esto sería para fin de año si todo marcha bien, “pero una vez completada la inversión estamos proyectando entre 600 y 700 nuevos puestos de trabajo”, indicó el propietario de la empresa.

Por otro lado, comenzaron a surgir los inconvenientes relacionados a la burocracia y las políticas del gobierno nacional que Toller relató brevemente: “Compramos la turbina a una empresa de la India, estuvo lista en febrero, pero no podíamos pagar porque el Estado no permitía que giremos los dólares, una vez que conseguimos la autorización y estaba lista para despachar en abril, la compañía naviera pidió el cobro por adelantado de flete o no cargaban la turbina, fue así que hubo otro contratiempo”.

Tal vez te interese leer: Convenio de trabajo mutuo entre Arauco Argentina y Litale SRL

En este sentido, hace 15 días que la turbina está en el puerto de Argentina y la Aduana tiene que revisar los 7 contenedores: “Recién ahí podemos iniciar los trámites de nacionalización, lo impuestos están todos pagados y si todo marcha bien en dos semana estaría la turbinas acá, después seguramente tendremos entre 4 o 5 meses de montaje”, señaló.

Para finalizar, el empresario misionero además detalló: “Nosotros perdemos mucho tiempo en la burocracia, ese tiempo lo podríamos dedicarlo a otra cosa, lo más difícil para las inversiones es tener dinero, acá tenemos el dinero y no disponemos del mismo para gastarlo, nosotros compramos dos de las tres partes de la planta de fenólico, la última parte es de la China y no podemos girar el 20% del dinero que nos piden, lo vamos hacer cuando el Estado nos permita”.

Fuente: Norte Misionero