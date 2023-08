Bernardo de Irigoyen tendrá en octubre el primer Festival Internacional de Turismo.

En un emocionante anuncio para los amantes del turismo y la integración binacional, se reveló que el primer Festival Internacional de Turismo llegará a la ciudad de Bernardo de Irigoyen en octubre.

El evento, que se desarrollará del 11 al 15 de octubre en el Parque Turístico y Ambiental de la Integración de Bernardo de Irigoyen, ya ha sido declarado de interés público municipal por el Concejo Deliberante.

Este festival está organizado por el Comité de Desenvolvimiento Territorial “La Frontera”, una organización que ha estado promoviendo la cooperación socioeconómica y empresarial binacional en la región de frontera que une a Argentina y Brasil desde 2013. En esta región, el límite territorial es tan singular que está marcado simplemente por una vereda que, en lugar de dividir, une a dos países.

El festival promete ser un evento amplio y diverso, con una serie de propuestas emocionantes. Entre las actividades destacadas se incluyen presentaciones culturales de los municipios participantes, la Feria Jóvenes Emprendedores Primeros Pasos.

También la inauguración del Salón Internacional del Emprendedor, el Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera, la Carrera Internacional La Frontera (que conectará Santo Antonio do Sudoeste y San Antonio), el Seminario Internacional de Turismo y Conexiones Empresariales, y un emocionante encuentro de bateristas, entre otros atractivos.

El festival involucra a un total de 18 municipios que forman parte del Comité. Desde Argentina, los municipios participantes incluyen a Bernardo de Irigoyen, San Antonio y Andresito, mientras que desde Brasil se suman Ampére, Barracão, Bom Jesús do Sul, Capanema, Flor da Serra do Sul, Pérola do Oeste, Planalto, Pranchita, Realeza, Salgado Filho, Santa Izabel do Oeste y Santo Antonio do Sudoeste, Anchieta, Dionísio Cerqueira y Palma Sola.

José Crestani, presidente del Comité Territorial La Frontera, ha reforzado la invitación a la comunidad regional, dirigentes, empresarios, autoridades y población en general, para que se sumen al evento y disfruten de las actividades.

El programa del festival es igualmente diverso, con actividades programadas para cada día del evento:

11 de octubre: Desde las 14:00, se llevará a cabo la Exposición de Educación Empresarial Jóvenes Emprendedores Primeros Pasos e Inauguración del Salón Internacional del Emprendedor.

12 de octubre: Desde las 10:30, la jornada incluirá la inauguración del primer Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera y una Tarde Cultural, con presentaciones artísticas y culturales de los municipios participantes.

13 de octubre: A partir de las 10:30, se llevará a cabo el Primer Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera y el Segundo Seminario Internacional de Turismo La Frontera.

14 de octubre: Desde las 10:30, continúa el Primer Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera y se dará paso a las Conexiones Comerciales.

15 de octubre: A partir de las 10:30, el festival culminará con el Primer Festival Gastronómico Internacional - Sabores de La Frontera y un emocionante Encuentro de Bateristas, así como la celebración de la Primera Maratón Internacional La Frontera en Santo Antonio do Sudoeste y San Antonio.

Este evento promete ser una celebración única de la cooperación y la riqueza cultural de la región fronteriza, y se espera que atraiga a visitantes y participantes de ambos lados de la frontera en un espíritu de unidad y colaboración.

