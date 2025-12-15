Pagani proyecta más vínculos educativos entre UNT y Estados Unidos

La semana cerró en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) con una visita clave para abrir nuevas oportunidades internacionales. El rector Sergio Pagani recibió en Rectorado al agregado cultural adjunto de la Embajada de los Estados Unidos, Renato Ramaciotti, y a la asesora de Industrias Culturales, Azul Mertnoff, en un encuentro destinado a profundizar la cooperación académica, cultural y lingüística entre ambas instituciones.

Junto al rector participaron la vicerrectora Mercedes Leal, el secretario general José Hugo Saab y el secretario de Relaciones Internacionales Horacio Mandkur, quienes acompañaron la presentación de las líneas de trabajo que la UNT viene desarrollando en materia de internacionalización y enseñanza de idiomas.

Tras la bienvenida protocolar, se abrió un espacio de diálogo centrado en formación en idioma inglés y proyectos conjuntos que alcancen a estudiantes, docentes e investigadores.

En ese marco, el representante cultural de la Embajada resumió el objetivo central de la visita: “La expectativa es aumentar los vínculos con la universidad, conocer los programas que existen de inglés y cómo podemos fortalecer la relación entre Argentina y los Estados Unidos”.

Luego añadió la orientación estratégica que se busca impulsar desde la sede diplomática: “Buscamos desarrollar más programas de estudios norteamericanos, inglés técnico y generar nuevas oportunidades para incrementar la inversión y cooperación educativa en la provincia”.

Por su parte, Mertnoff enfatizó el interés en la movilidad académica: “Queremos incrementar el intercambio entre estudiantes de Tucumán y Estados Unidos”.

La asesora del área de Asuntos Públicos también compartió los ejes de trabajo que se proyectan hacia los próximos años: “Charlamos sobre estrechar los vínculos entre la UNT y la Embajada de Estados Unidos, y armar proyectos en torno al 250° aniversario de EE.UU. en 2026”, explicó, aludiendo a posibles actividades académicas y culturales vinculadas a esa conmemoración.

La voluntad compartida es avanzar en proyectos conjuntos de largo plazo, que incluyan programas de intercambio, actividades de difusión cultural y acciones de cooperación en áreas estratégicas para la provincia y la región.

Al finalizar el encuentro, Pagani destacó la importancia de este tipo de visitas para la política de internacionalización de la universidad: “Hemos recibido gentilmente la visita del agregado cultural de la Embajada de Estados Unidos y conversado sobre las posibilidades de intercambio de universidades norteamericanas con la nuestra: intercambio de docentes, estudiantes, programas de investigación y propuestas culturales de mutuo interés”, señaló.

El rector remarcó que la enseñanza del inglés ocupa un lugar central en esa agenda: “Hablamos especialmente sobre la enseñanza del inglés americano en nuestra universidad. Tenemos muchos proyectos que podremos concretar el próximo año”.