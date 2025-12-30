Neurodivergencia en el aula: el desafío de enseñar con más herramientas

En una reunión de balance realizada en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, el presidente Fernando Juri recibió —junto al concejal Carlos Arnedo— a representantes de asociaciones civiles y fundaciones que acompañaron el desarrollo de los cursos destinados a docentes.

Herramientas para el aula, con puntaje docente

El eje de este primer tramo fue fortalecer saberes y estrategias pedagógicas vinculadas a la neurodivergencia, con un dato central para el sector: los cursos otorgan puntaje docente.

“Se trató de un balance muy positivo en estos primeros dos cursos docentes, que otorgan puntaje docente, en un aspecto sobre el que hemos trabajado mucho con el presidente Fernando Juri, para que estas capacitaciones sí tengan puntaje para los compañeros docentes. Se han capacitado más de 380 docentes en la primera cohorte”, celebró Arnedo.

Segunda cohorte: continuidad en 2026

Desde el Concejo destacaron la articulación con el Ministerio de Educación de Tucumán para sostener la iniciativa y confirmaron que el año próximo se recibirá a la segunda cohorte del ciclo “Desafíos en el aula: TEA y TDAH en el proceso educativo”.

Más información, más integración

Por su parte, Marcela Medrano, de la Fundación Prevención e Inclusión Educativa, puso el foco en la necesidad de ampliar conocimientos para evitar que el desconocimiento sea un obstáculo dentro de la escuela.

“El principal desafío aun es el desconocimiento respecto a las implicancias de este tipo de diagnósticos y a comprender el valor de la integración en el aula”.