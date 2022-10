Previo a la negociación, Pablo Moyano apuntó contra los empresarios: “Que no vengan con dos pesos con cincuenta”

Luego de que se destrabara el conflicto con los neumáticos y a pocos días de la negociaciones paritarias, el secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano apuntó contra los empresarios y adelantó cuál será el pedido del gremio.

Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros. (Web)

“Nosotros vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante hacia los trabajadores camioneros, el pago de un bono a fin de año y el aumento de un montón de adicionales”, comenzó diciendo el dirigente en diálogo con CNN Radio.

Y advirtió: “Que no vengan los empresarios con dos pesos con cincuenta. Si no, como siempre ha hecho nuestra organización, se discutirá y peleará el salario en las calles. La primera audiencia es el martes y vamos a ver con qué vienen los empresarios”.

Además, remarcó el trabajo de camioneros en plena pandemia. “Deben tener en cuenta que esta actividad, el transporte, junto a la salud fue la única que trabajó en la pandemia. Si no había transporte en la pandemia hubiera sido peor el desabastecimiento. Bueno, llegó el momento de hacer un reconocimiento a los miles y miles de trabajadores que dieron su vida prácticamente para que hubiera alimentos y medicamentos en el peor momento de la pandemia”.

Y amplió: “De lo que se está hablando es de que hay una inflación de 100 puntos, así que nosotros vamos a pedir un poco más, por supuesto, y un bono importante”.

Qué dijo Moyano sobre el Gobierno

Tras el escenario complejo que transita la gestión de Alberto Fernández, Pablo Moyano hizo su balance: “Este es nuestro Gobierno y lo vamos a defender hasta el último día. Haremos lo posible para que el próximo sea peronista, pero uno tiene una responsabilidad y no me voy a callar cuando veo cosas que perjudican a los trabajadores. Se lo he dicho al presi,, se lo he dicho a Massa y a la señora Vicepresidenta: el Gobierno debería ser un poco más duro para controlar la inflación”.

“Le hemos solicitado a Alberto Fernández tres o cuatro medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los trabajadores. Una es una suma fija o un bono por tres meses, fundamentalmente a aquellos gremios que no pueden llegar a cubrir la canasta básica; le hemos pedido que se aumente la cantidad de trabajadores que cobren el salario familiar por hija o hijo; y que eleve el impuesto a las ganancias de una vez por todas”, enumeró, y concluyó: “Los voy a volver locos, o al Presidente o a Sergio, para que empiecen a darles estas cosas a los trabajadores”.