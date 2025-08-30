Salta es una de las provincias con mayor potencial turístico y algunas de sus localidades se distinguen del resto. Es el caso de Cafayate, una encantadora ciudad de los Valles Calchaquíes, en donde se pueden conseguir también buenos vinos y la mejor gastronomía.

El Hornito, un clásico de Cafayate

Y si de sabores hablamos, la vieja discusión acerca de cuáles son las mejores empanadas, si las salteñas o las tucumanas, nunca podrá tener una respuesta certera porque nadie sabe con cuál quedarse. Lo que si es por demás sabido es que no existe la persona que no quiera degustar esta delicia paseando por alguna de las dos provincias.

En Salta, los precios de la comida suelen sorprender por lo bajos. Y las empanadas de Cafayate no son la excepción.

Cuáles son las “mejores empanadas de Cafayate”

La cuenta de Tiktok @conociendo.salta presentó días atrás el que es considerado “el lugar de empanadas más famoso de Cafayate”. Se trata de El Hornito, un restaurante con horno a leña en la vereda.

Según su encargada, son las “empanadas más ricas de Cafayate porque están hechas con mucho amor y los mejores ingredientes”. “El plato fuerte de la casa”, como dice la responsable del lugar, tiene como secreto una "buena carne y una masa casera superior“.

El proceso de elaboración también es la clave: hay una persona para el relleno, otra para la masa y una más para el armado. Respetar y cuidar cada quien su eslabón de la cadena garantiza mejores resultado del producto.

Cuánto cuestan las empanadas en Cafayate

En El Hornito la docena de empanadas de carne cuesta, desde hace meses, 9000 pesos y 1000 pesos cada una.

Consultados por Vía País, desde la famosa casa aseguraron que siguen manteniendo el valor de las empanadas con el fin de “reafirmar el compromiso de ofrecer calidad a un valor accesible”.