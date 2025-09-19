Dónde queda el Mercado de las Flores en Buenos Aires para comprar ramos y plantas más barato

“Así es como me ahorré una fortuna en plantas”, aseguró @somirouse en uno de sus más recientes videos de Instagram, donde mostró su visita al Mercado de las Flores, el lugar donde se pueden encontrar todo tipo de flores y plantas a precios de locura.

La creadora de contenido no solo compartió los precios de las compras que realizó, sino que reveló algunos detalles a tener en cuenta como la dirección, el estacionamiento, los horarios y más.

Mostró su visita al Mercado de las Flores, compró de todo y se ahorró una fortuna

“Un día sos joven, y al otro estás haciendo un haul de plantas. Ah, pero cómo se cuidan, ni idea”, escribió en la descripción que acompaña el video.

Cuánto cuestan las plantas y flores en el Mercado de las Flores

En el video, la creadora de contenido habla sobre la diferencia de precios entre una planta que vio en otro lugar y la que encontró en el Mercado de las Flores, señalando que la Strelitzia la vio en un precio de $76000, pero en este mercado la encontró en $28000. Estos precios no son actuales y seguramente han aumentado, pero la diferencia debe seguir siendo considerable.

Qué plantas se pueden encontrar en el Mercado de las Flores

Si bien se sabe que venden todo tipo de flores como rosas, tulipanes, margaritas, entre otras, algunas plantas para el hogar que están en este lugar son:

Potus

Peperonia

Strelitzia

Gomero

Pandurta

Rosario

Suculentas

El Mercado de las Flores: horario, dirección y más información

El Mercado de las Flores está ubicado en Olavarría 3240 – Barracas, CABA.

Qué colectivos te llevan al Mercado de las Flores:

Frente al predio: Línea 59 (Recorrido B “Cartel Azul”) Línea 37

Sobre Avenida Amancio Alcorta: Línea 46 (Recorrido A “Cartel Amarillo”)



Horarios del mercado:

Es importante tener en cuenta los horarios y los días en los que está disponible:

Lunes: de 5 a 8 hs

Martes: Cerrado

Miércoles: dede 5 a 8 hs

Jueves: Cerrado

Viernes: de 5 a 8 hs

Sábado: de 8 a 10hs

Domingo: Cerrado

Estacionamiento:

Para vehículos particulares, el predio del Mercado de las Flores cuenta con una playa de estacionamiento que posee sectores cubiertos. La creadora de contenido explicó en los comentarios de su video que es pago.