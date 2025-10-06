Cerró una marca de alfajores que era muy querida por su versión de chocolate negro: los motivos

La reconocida marca de alfajores Los T’ Puales sorprendió a sus seguidores al anunciar el cierre temporal de todos sus locales y la suspensión de su producción. La noticia llega apenas un año después de haber sido distinguida en el Campeonato Mundial del Alfajor 2023, donde obtuvo el galardón al Mejor Alfajor de Chocolate Negro.

En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la empresa explicó: “A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite. Nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido”.

Desde la marca también aclararon que cualquier novedad será comunicada oficialmente por sus canales digitales, manteniendo así la cercanía con sus clientes, que expresaron tristeza y apoyo ante la noticia.

Sucursales cerradas y venta limitada del stock

El cierre afecta directamente a las sucursales de Mar del Plata, donde Los T’ Puales tenía su base de operaciones. Según detallaron, los locales de Avellaneda entre Olavarría y Güemes ya bajaron sus persianas, mientras que la fábrica ubicada sobre la avenida Libertad continuará abierta algunos días más, únicamente para liquidar el remanente de productos.

“Cerramos la venta minorista y mayorista en sucursales y tienda online. Por el momento no venderemos en puntos físicos. Solo el stock que haya quedado en algún comercio”, señalaron desde su cuenta oficial de Instagram (@alfajorestpuales).

La noticia generó gran repercusión entre los fanáticos del alfajor artesanal, que habían convertido a Los T’ Puales en una referencia indiscutida dentro de la escena marplatense y nacional.

Un alfajor premiado y una pausa familiar

El alfajor que llevó a Los T’ Puales a la cima en 2023 combinaba relleno de dulce de leche y cobertura de chocolate negro, una receta que conquistó al jurado por su sabor equilibrado y la calidad de sus ingredientes. El Campeonato Mundial del Alfajor busca premiar a los productores que elevan la calidad del clásico argentino, destacando la innovación y la tradición familiar.

Ante la incertidumbre sobre el futuro de la marca, la empresa aclaró que la decisión no responde a motivos económicos ni políticos, sino a una necesidad de tomarse un tiempo personal.

“Como muchos saben, Los T’ Puales es un proyecto familiar que arrancó de abajo con mucho trabajo y amor. Obvio que está en nuestras intenciones volver más adelante, pero no es algo que hoy podamos confirmar”, expresaron.