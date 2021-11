Las elecciones en River tienen un único debate sobre la mesa: cómo hacer para que Marcelo Gallardo continúe como técnico del Millonario. El futuro del actual entrenador es una incógnita, aunque desde el oficialismo apuestan a que se quedará. Sin embargo, la oposición también apunta a tener charlas con el entrenador para convencerlo y proponerle un proyecto deportivo que le interese al técnico más ganador de la historia de River.

Trezeguet aseguró: "Con Marcelo no hubo ningún tipo de discusión ni problemas". (Foto: AP)

Por eso, David Trezeguet, ex delantero del Millonario que se presenta como vicepresidente junto a Antonio Caselli, se refirió al futuro del Muñeco y a su relación con él después de que le haya impedido retirarse con la camiseta de la banda.

“En su momento Gallardo decidió que no continúe en el club, pero son decisiones profesionales y lo entendí. Me tocó vivir otras experiencias después de eso. Con Marcelo no hubo ningún tipo de discusión ni problemas”, confesó.

En diálogo con Radio La Red, Trezeguet aseguró que le “encantaría” que el Muñeco siga como entrenador en el Millonario: “River está encarrilado y hay que mantener esta línea”.

Trezeguet en su paso por River convirtió 17 tantos en 38 juegos

Por otro lado, el ex delantero de la Juventus y la Selección de Francia habló de cómo su experiencia europea le vendría bien a la parte organizativa del club y marcó que la relación con los clubes del exterior como uno de los puntos fundamentales.

“El diálogo con los clubes que vienen a buscar a nuestros jugadores es muy importante para saber cuidar los intereses del club. El trato a los chicos es fundamental para el futuro del club”, indicó.

Por último, Trezeguet cerró: “El club está estructurado de mala manera. Queremos que River vuelva a ser un club para los socios”