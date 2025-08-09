River empató y es puntero, ante un Independiente al que le anularon dos goles

Independiente y River en el Libertadores de América por la cuarta fecha del Clausura 2025 terminó ofreciendo menos de lo que se esperaba con el 0 a 0. El Rojo no empezó de la mejor manera, tras el protagonismo del primer semestre. Y el “Millo” apuntaba a ser el líder de la Zona A, más allá de sus intermitencias, y trepó a la cima, pero en compañía de San Lorenzo. Al dueño de casa le anularon dos goles por fuera de juego.

Independiente podría haberse quedado con todo, pero un golazo de Santiago Montiel fue anulado por fuera de juego en la acción previa, a los siete minutos del complemento.

EL GOLAZO QUE CONVERTÍA SANTIAGO MONTIEL ANTE RIVER 💥⚽ La jugada fue anulada por offside previo de Abaldo



Ocho minutos después Mazzanti también convertía, pero el árbitro no lo convalidó por fuera de juego de Vera, muy finito, discutible y para la polémica.

MUY FINA 🧐 Mazzantti anotaba el 1-0 de Independiente ante River pero fue anulado por offside de Vera



A River también le ahogaron el festejo, cuando anotaba el colombiano Borja, quien definió con justeza ante la salida de Rey, a los 20 minutos.

OTRO GOL ANULADO ❌⚽ Borja definía muy bien ante Rey pero se encontraba adelantado



En la otra área, un Franco Armani que no había lucido muy seguro en la tarde, se lució en una doble tapada a los 25 minutos, para mantener en cero el arco del “Millo”.

IMPRESIONANTE DOBLE TAPADA DE ARMANI para evitar el gol de Independiente 🧤🧤



Al final la chapa del resultado no se movería, el Rojo fue el que menos conforme quedó, aún sin victorias en el torneo, y los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen invictos y están arriba en la Zona A.

ASI LLEGARON INDEPENDIENTE Y RIVER

Los de Avellaneda aún no ganaron en el torneo local, quedaron eliminados en Copa Argentina frente a Belgrano y su entrenador Julio Vaccari tuvo fuertes declaraciones. Todo indica que será una semana clave para el futuro de él en la institución, porque en las próximas semanas también tiene los duelos por Copa Sudamericana.

Julio Vaccari. Foto: FOTOBAIRES.

Por otro lado, los dirigidos por Marcelo Gallardo tuvieron un buen arranque. Tres victorias y un empate en lo que va de la segunda mitad del año, incluyendo la Copa Argentina. Además, pensando en el partido que jugará frente a Libertad de Paraguay por Copa Libertadores el próximo miércoles, tiene un amplio plantel que le permitiría pasar de mejor manera los momentos de rotación.