Para la IA, este será el resultado de Independiente - River

El Torneo Clausura 2025 tendrá una de las mejores fechas de la fase regular. Uno de los partidos más atractivos de la jornada será la visita de River a Independiente en el Libertadores de América.

Cómo va a salir Independiente contra River, según la IA

El ChatGPT fue preguntado por el partido que se disputará en Avellaneda el mismo sábado a las 18:30 y su predicción del resultado es: gana River 2 a 1.

Para este encuentro, también defendió su elección: “El Millonario llega invicto y el Rojo todavía no ganó en el torneo. Además, en el historial reciente y el potencial ofensivo, es muy superior el equipo de Marcelo Gallardo”.

River se mide ante Independiente, este sábado, por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional. (Fotobaires)

Historial entre Independiente y River

River ganó 98 veces

Independiente en 66 ocasiones

Empataron 68 partidos

River se mide ante Independiente, este sábado, por la cuarta jornada de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. (Fotobaires)

Los clásicos previos a las copas

Excepto el Xeneize, los otros grandes tienen que disputar sus encuentros de Copa Libertadores o Sudamericana en la semana después de que se disputará la fecha. Entonces, los entrenadores evalúan que once titulares saldrán a la cancha, para evitar complicaciones de cara a los octavos de final de los certámenes internacionales.

En ese sentido, el más complicado es Julio Vaccari, que cuenta con un plantel más corto a diferencia del que tienen Gustavo Costas y Marcelo Gallardo. A su vez, el entrenador del Rojo parece ser el que más se juega en esta semana por el mal momento del equipo en el arranque del segundo semestre. Los días que juegan por copa: