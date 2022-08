Quién es Luca Langoni, el juvenil que se convirtió en el héroe de Boca

Boca volvió a encontrar una solución en sus inferiores. Antes con Exequiel Zeballos y Alan Varela, ahora con Luca Langoni. El juvenil se convirtió en héroe gracias a sus dos tantos que dieron vuelta el partido en La Bombonera y le valieron tres puntos al equipo de la ribera.

Nacido en Laferrere un 2 de septiembre de 2002, la promesa del Xeneize se encuentra dando sus primeros pasos fuertes en primera división de la mano del “Negro” Ibarra, a quien ya tuvo como entrenador.

Luca Langoni, el héroe inesperado de Boca Foto: Twitter

Sus primeros goles en La Bombonera

Los de esta noche no fueron sus primeros goles en el estadio de Boca, ya que el año pasado, y jugando para la reserva, se lució en La Bombonera y metió un hattrick en una goleada por 7-0 ante Central Córdoba.

Su desempeño en primera división

El delantero, quien en los próximos días cumplirá 20 años, debutó el 24 de junio de este año, en la derrota frente a Unión de Santa Fe en condición de local. Desde ese momento, Langoni vio acción en casi todos los partidos de Boca por el torneo local. En la serie ante Corinthians estuvo en el banco pero no ingresó.

El canterano, quien llegó al club a los siete años y fue campeón con la reserva, marcó esta noche sus primeros dos goles oficiales con la camiseta de Boca para dar vuelta el partido, en una noche que seguramente no olvidará jamás. Después del encuentro, declaró: “Todavía no caigo en lo que pasó. Es algo impresionante meter un gol, pero nunca pensé que iba a meter dos. Me voy feliz por mi equipo”.

Además, agregó que “Los dos goles fueron para aportar al equipo asi que contento. Tuve la suerte de hacer tres goles acá (en la Bombonera) con la Reserva, Siempre es lindo hacer goles con toda esta gente, era mi sueño y hoy lo cumplí”.