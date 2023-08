Quién es Fernando Cáceres, el exfutbolista de Boca y River al que el cirujano asesinado en Morón le salvó la vida

Juan Carlos Cruz fue asesinado en la localidad bonaerense de Morón cuando llegaba a su casa y fue interceptado por delincuentes que le robaron el auto. El cirujano, que recibió un disparo en la cabeza, trabajaba en el Hospital Dr. Ramón Carrillo y fue clave para salvarle la vida al exfutbolista de Boca Fernando Cáceres.

“Tuvo mucho que ver en mi vida, hoy estoy acá gracias a él. Es complicadísimo, estamos viviendo en un país donde no se merecía algo así”, declaró el ex jugador en diálogo con A24.

La particular historia que une a Juan Carlos Cruz y el exfutbolista Marcelo Cáceres.

Y agregó: “La suerte fue mía que estuve en manos de ellos. Tener que hablar de algo así no es agradable y no sabes que decir. ¿De qué valió todo lo que hizo por mí? Tuve la suerte que me atendió él”.

Quién era Fernando Cáceres, el ex jugador de Boca que el cirujano de Morón asesinado le salvó la vida

El médico era el jefe de guardia del centro de salud cuando en noviembre de 2009 el ex jugador de Boca, River e Independiente fue atacado por un grupo de delincuentes que lo interceptó a bordo de su auto en Ciudadela.

En un caso similar al del cirujano, los ladrones le dispararon en la cara. La bala ingresó por el ojo derecho y le generó una fractura de cráneo, dejándolo en una situación crítica. “El paciente ingresó en coma, con una herida de bala con entrada por el globo ocular derecho”, fue la palabra del hospital en aquel momento.

En el caso del ex futbolista los atacantes eran menores de edad y el mismo declaró con TN que “no siguió el caso” respecto a qué pasó con sus agresores.

A casi dos meses de haber sufrido el ataque, fue dado de alta del Hospital Carrillo y tuvo que continuar con su recuperación en una clínica de rehabilitación en Escobar.

Un futbolista con una relación curiosa con Juan Román Riquelme

Como jugador surgió de Argentinos Juniors y luego pasó a River donde estuvo cerca de un año. Tras un buen paso por el Millonario, fue vendido al Real Zaragoza donde ganó la Copa del Rey de 1994 y la Recopa de Europa de 1995.

Un año más tarde volvió a la Argentina para jugar en Boca Juniors donde estuvo con Carlos Bilardo en un equipo renovado que tuvo a Diego Latorre, Roberto Pompei o Diego Cagna. En el Xeneize convirtió solo un tanto, frente a Unión de Santa Fe, casualmente el mismo día que Juan Román Riquelme hizo su debut con la casaca azul y oro.

Luego de un nuevo paso por Europa, en 2006 jugó en Independiente y un año más tarde se retiró en Argentinos producto de las lesiones que no lo dejaron competir al máximo nivel.

También tuvo un paso por la Selección Argentina entre 1992 y 1997, donde fue dirigido por Alfio Basile y Daniel Passarella. Justamente en el ‘93 ganó la Copa América que se disputó en Ecuador, el último título de la albiceleste hasta la consagración de 2021.

Diputó el Mundial de Estados Unidos 1994 donde compartió plantel con nombres como Diego Armando Maradona, Gabriel Batistuta o Claudio Caniggia.

Su único gol con la camiseta de la Selección Argentina fue en las eliminatorias para Francia 1998 frente a Colombia. Aquella noche, también hizo su presentación con la casaca del combinado nacional el propio Juan Román Riquelme.