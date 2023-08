Las desgarradoras palabras de la hermana del médico asesinado: “Él salvaba a los chorros baleados y estos lo mataron”

La hermana de Juan Carlos Cruz, el médico que fue asesinado para robarle el auto, habló con la prensa y dio un mensaje desgarrador.

“La ley es una mierda, la Justicia es una mierda, los derechos humanos son solamente para ellos, mi hermano no tuvo derecho a defenderse, no tuvo chance a nada... Lo mataron sin mediar nada, pobrecito. Él salvó a cuántos chorros baleados de Fuerte Apache y estos hijos de puta se lo llevaron ahora”, aseguró Victoria en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Y continuó: “Él tenía un compromiso con la sociedad por su profesión. ¿Qué mierda de compromiso tiene el Estado con esto? ¿Dónde mierda están el gobernador y el intendente? Ahora quieren pagar el velorio, ¿para qué mierda? No necesito plata, necesito justicia, necesito a mi hermano”.

Antes, en otros reportajes televisivos, Victoria había contado la historia de esfuerzo y trabajo de la familia. “Venimos desde abajo, muy abajo”, reveló.

La mujer aprovechó para expresar sus críticas hacia las leyes, que según ella favorecen a los delincuentes. “En este país no hay hambre, hay vagos de mierda. En este país tienen que cambiar las leyes. A ver a quién tienen que favorecer”, aseguró la mujer.

También recordó que poco antes del asesinato de su hermano habló con él acerca del crimen de Morena, la nena de 11 años asesinada por motochorros en Lanús. Dijo que a partir de este hecho, le comentó a su hermano que de ahora en adelante no dejaría salir solo a su hijo de 14.

El dolor de su hermano: “¿Quién me lo devuelve?”

Abel, el hermano del médico habló en diálogo con Telenoche (eltrece). “¿Quién me lo devuelve a mi hermano? Tengo mucha bronca e impotencia de no poder hacer nada”, dijo.

“Era una persona que no tenía maldad. Lo mataron peor que a un perro, no hay palabras. No hay nada que pueda darme un consuelo. Pensé que nunca me iba a tocar esto”, señaló conmovido.

Acompañado por su primo, sumó: “No hay justicia, la gente tiene que tomar las riendas. No puede ser que no puedas bajar una cosa de tu auto. Le pasó a Morena. Esta gente no tiene que existir en la sociedad, no tienen cura. Ojalá se haga justicia, pero a mi hermano no me lo devuelve nadie”.