Morón: asesinaron a un médico a balazos para robarle el auto

Juan Carlos Cruz, médico cirujano de 52 años, fue asesinado esta tarde de al menos un balazo en la cabeza frente a su casa de Morón por delincuentes que le robaron el auto y se fugaron.

“Yo pensé que nunca me iba a tocar esto, porque yo me crié en la calle, sé muchos movimientos, pero él era inocente, indefenso, no tenía maldad”, comentó un hermano del médico esta noche en diálogo con Telenoche.

El hecho se registró alrededor de las 17hs, en la calle Lanús al 3500, enfrente del Instituto de Enseñanza Modelo “José Manuel Estrada”. Cruz se encontraba sacando cosas del baúl de su Fiat Cronos rojo, estacionado en la calle.

Cruz, que se desempeñaba como jefe del servicio de emergencias en el hospital Carrillo de Ciudadela, fue sorprendido por tres delincuentes armados que llegaron caminando por la vereda de enfrente y que lo abordaron para exigirle su rodado.

Fue entonces cuando le efectuaron varios disparos al hombre y escaparon en el vehículo de la víctima, que quedó tendida en el lugar. Al llegar a la escena, efectivos del Comando de Patrullas de Morón constataron el fallecimiento del médico.

El auto robado fue abandonado en la esquina de Olegario Víctor Andrade y Coronel Aguirre, en Rafael Castillo, a unas 30 cuadras del lugar en donde se produjo el crimen.

Cómo se organiza la investigación

La causa quedó en manos del fiscal Matías Rappazzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial de Morón. Rappazzo dispuso la realización de la autopsia y el análisis de las cámaras de seguridad de los alrededores.

De hecho, una cámara ubicada en la esquina de la escena del crimen registró gran parte de la secuencia de lo ocurrido, aunque a cierta distancia y en momentos que había varios transeúntes en la vía pública.

Cruz, de 52 años, era médico cirujano. Foto: Redes

En tanto, las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio de Morón captaron el paso de los tres sospechosos minutos antes del asalto, quienes atraviesan caminando la plaza del Museo Aeronáutico, a unos 700 metros de la vivienda de la víctima.

Mientras que otra filmación del COM registró la huida de los asaltantes, quienes se desplazaron por avenida Perón, cruzaron las vías del ferrocarril Belgrano Sur y doblaron hacia la izquierda por la calle Stevenson.

Por último, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) fueron convocados para colaborar en la búsqueda de los homicidas.