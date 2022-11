“Qué la magia suceda”: cuál es el increíble detalle de los botines de Lionel Messi para enfrentar a Polonia

La Selección Argentina enfrenta a Polonia en el Estadio 974 por la última jornada de grupos del Mundial de Qatar 2022. Un empate y otro resultado o un triunfo llevarán al equipo de Lionel Messi a octavos de final.

Justamente el capitán se preparó con un detalle muy particular en su calzado, algo que viene haciendo desde hace muchos años en su carrera. En su botín izquierdo, el correspondiente a su pierna hábil, tiene las inscripciones “Anto” y “Ciro 10 03 18″ en honor a su esposa y a su último hijo.

El detalle en los botines de Lionel Messi. Foto: @Argentina Foto: twitter

En el derecho, se puede leer “Thiago 02 11 12″ y “Mateo 11 09 15″, homenajeando a sus dos hijos más grandes. Es una costumbre del número 10, que siempre tiene presente a su familia (al menos en los botines) cuando sale a jugar.

Qué necesita Argentina para pasar de ronda en el Mundial de Qatar 2022

Argentina deberá ganarle a Polonia si quiere quedarse con el grupo C y esperar que Arabia Saudita no triunfe por dos goles más que el equipo argentino. En caso de que empate, debe esperar el mismo resultado del otro lado entre los asiáticos y México, o una victoria del Tri por no más de dos goles (de esa manera quedaría segundo).

Una derrota, sin importar lo que suceda en el otro encuentro, deja afuera al equipo argentino automáticamente.