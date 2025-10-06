Por qué está internado Miguel Ángel Russo y qué se sabe sobre su salud

Tras un partido que emocionó a los hinchas del Xeneize, donde Boca goleó por 5-0 ante Newell’s, victoria que le permitió convertirse en el nuevo puntero de la zona A del Torneo Clausura, los ojos de los hinchas se centraron en Miguel Ángel Russo.

Claudio Úbeda (quien es el reemplazo provisorio del DT) y Leandro Paredes le dedicaron unas sentidas palabras a Russo, haciendo aún más emotiva la victoria del domingo.

Por qué está internado Miguel Ángel Russo

El director técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, ha estado internado recientemente debido a una infección urinaria y un cuadro de deshidratación.

Miguel Ángel Russo, DT de Boca, en un entrenamiento en Miami. (Prensa Boca)

A principios de septiembre de 2025, Russo fue hospitalizado en el Instituto Fleni por una infección urinaria detectada durante estudios de rutina. En esa ocasión, recibió tratamiento con antibióticos e hidratación intravenosa.

Posteriormente, a fines de septiembre, fue nuevamente ingresado en la misma clínica por un cuadro de deshidratación.

Su estado de salud genera preocupación debido a sus antecedentes oncológicos, ya que en 2017 fue tratado por cáncer. Debido a estas internaciones y la necesidad de reposo para cuidar su salud, Russo se ha ausentado de algunos entrenamientos y partidos de Boca Juniors.

Cómo sigue el DT de Boca

En las últimas horas se conoció más información sobre la salud de Russo. El periodista Pablo Carroza, en su cuenta de Instagram y X, antes Twitter, publicó novedades sobre la salud del DT del Xeneize.