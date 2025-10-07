Nuevos detalles sobre la salud de Russo, DT de Boca: el gesto emocionante de su mujer

Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado momento de salud que mantiene en vilo al mundo del fútbol argentino y a Boca. Según Radio Mitre, el DT está luchando contra un cáncer de próstata detectado en 2017. En las últimas semanas, un debilitamiento general hizo que no esté presente en el banco del Xeneize para los partidos contra Defensa y Justicia, y Newell’s por el Torneo Clausura 2025.

Lo último sobre la salud de Russo

Yasmin Abraham, en el medio citado anteriormente, expresó: “El estado de salud de Miguel Ángel Russo es complicado, y transita sus horas más críticas. Permanece cursando una internación domiciliaria y cuenta con enfermeros que los asisten las 24 horas”, y agregó: “Tiene el hígado muy comprometido, no tolera la alimentación y está dormido la mayoría del tiempo por los sedantes y calmantes para el dolor que le suministran“.

Miguel Ángel Russo.

La decisión que tomó Miguel Ángel Russo y la actitud de su mujer

En Mitre Informa Primero, revelaron que la esposa “no se separa de su lado” y que “fue decisión del técnico de Boca no ingresar nuevamente a una clínica y rodearse de sus afectos”.

Miguel Ángel Russo.

Boca emitió un comunicado sobre la salud de Miguel Ángel Russo

El escueto mensaje publicado en redes sociales reza: “El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento".

La dedicatoria de Paredes y Úbeda a Russo

Tras la contundente victoria de Boca frente al equipo rosarino, Paredes se refirió a la situación que enfrenta el DT y le dejó unas palabras de cariño: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

Por su parte, el Sifón, que es su mano derecha en el cuerpo técnico y quien está llevando adelante la labor de principal, habló en conferencia de prensa y subrayó: "Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV“.