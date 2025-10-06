Crece la preocupación por la salud de Russo, DT de Boca: “Rezo por su pronta mejoría”

Ayer, Boca logró una goleada 5 a 0 contra Newell’s por el Torneo Clausura 2025, con Claudio Úbeda como entrenador y al finalizar el partido, muchos jugadores hablaron con la prensa para dedicarle la victoria a Miguel Ángel Russo, que no pudo estar en el banco de suplentes por su estado de salud. En las últimas horas, un periodista alertó sobre algunas complicaciones.

Cómo está la salud de Miguel Ángel Russo

El periodista Pablo Carroza, en su cuenta de Instagram y X, antes Twitter, publicó novedades sobre la salud del DT del Xeneize: "Las noticias que me llegan sobre la salud de Miguel Ángel Russo no son para nada alentadoras. Mucha fuerza para el actual DT de Boca, querido por todo el fútbol argentino. Su equipo le acaba de regalar una victoria ante Newell’s por 5 a 0. Rezo por su pronta mejoría“, escribió en un primer post.

Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors. (Crédito: X/@la12tuittera)

A eso, agregó: "La salud de Miguel Ángel Russo se ha complicado en las últimas horas. Hay mucho hermetismo, pero a la vez mucha preocupación. No tengo idea por qué los medios no informan del tema, pero en lo personal prefiero hablar lo justo y sumarme a una cadena de oración. Fuerza Miguel“.

Las noticias que me llegan sobre la salud de Miguel Ángel Russo no son para nada alentadoras. Mucha fuerza para el actual DT de Boca, querido por todo el fútbol argentino. Su equipo le acaba de regalar una victoria ante Newell's por 5 a 0. Rezo por su pronta mejoría. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) October 5, 2025

La dedicatoria de Paredes y Úbeda a Russo

Tras la contundente victoria de Boca frente al equipo rosarino, el referente del equipo se refirió a la situación que enfrenta el DT y le dejó unas palabras de cariño: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

Por su parte, el Sifón, que es su mano derecha en el cuerpo técnico y quien está llevando adelante la labor de principal, habló en conferencia de prensa y subrayó: "Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV“.