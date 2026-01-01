Nico González oficializó su romance con Ludmila, la exesposa de Lautaro Acosta

Nico González estuvo en las noticias “del corazón” durante 2025 acusado de serle infiel a su entonces novia Paloma Silberberg. Acalladas las voces que no lo dejaron en un lugar cómodo, ahora presentó a su nuevo amor: Ludmila Isabella, exesposa de Lautaro Acosta.

Nico González, de novio con la ex de Lautaro Acosta

El romance fue confirmado con un posteo de Instagram. Las fotos los muestran juntos, abrazados y besándose, postales típicas de un apasionado vínculo qur recién comienza. Ambos celebraron la llegada de 2026 juntos y en España, donde el delantero se desempeña en el Atlético de Madrid.

La sorpresa es que la atractiva mujer es la exesposa de Lautaro Acosta, el jugador ídolo de Lanús. Con el “Laucha” tiene un hijo en común y una historia escandalosa, que incluye una denuncia por violencia de género.

Cómo fue el escándalo entre la novia de Nico González y Lautaro Acosta, su exmarido

Ludmila había dado indicios del romance, cuando hace un tiempo publicó fotos posando en el estadio del Atlético de Madrid. La modelo e influencer tiene un hijo fruto de su relación con Lautaro Acosta, un vínculo que terminó con una denuncia por violencia de género y amenazas de muerte en junio de 2023.

La historia de Acosta y su exesposa, quien lo denunció por violencia de género (Lanús)

Según declaró la joven, el 7 de junio de 2023, tras una escena de celos, el exdelantero granate se puso violento y comenzó a agredirla verbalmente, le arrojó ropa al piso y amagó con pegarle. “Si hacés la denuncia, te mato”, le habría advertido.

Esa fue la última vez que se comportó de manera violenta con la mujer, que tuvo la valiente decisión de dejarlo en ese mismo momento, terminando con un vínculo de siete años en el que, según su testimonio, venía soportando maltrato verbal, psicológico y físico. “Desde el día que me pegó, nunca paró”, expresó oportunamente.

“El día a día fue una tortura, todo lo que hacía estaba mal, no servía para nada, era poca cosa me decía, que él me salvó la vida, que me sacó del barro y que si decía lo que él me hacía me iba a matar a mí y a mi familia. Tengo miedo por mi vida y la de mi hijo. Siempre creí que iba a cambiar y me equivoqué. Y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer. Él está impune, sigue jugando y la gente lo quiere pese al monstruo de persona que es, violento hasta en la cancha. Por favor ayúdenme”, dijo Ludmila en aquella oportunidad.