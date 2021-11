Por primera vez, dos tenistas argentinos están participando del Masters de la Next Gen, el torneo que reúne a los mejores jugadores menores de 21 años de todo el mundo. El torneo que se disputa en Milán ya vio el debut de los dos compatriotas y la primera victoria de un argentino.

Se trata de Sebastián Báez, que está 111 en el ranking mundial, que el martes se impuso al italiano Lorennzo Musetti, número 58, en una hora y cuarenta minutos de juego por 4-1, 4-1, 3-4 y 4-3. Así se transformó no solo en el primer argentino en ganar un partido en este torneo, sino también es la primera vez que un jugador que nunca había ganado en superficie dura logra una victoria en esta competencia.

El oriundo de San Martín de 20 años jugó en un alto nivel y le ganó al local con autoridad. De esta manera se ubica primero en el Grupo B y este miércoles enfrentará al estadounidense Sebastián Korda, que venció al francés Hugo Gastón.

Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez, los primeros sudamericanos en participar (Foto: Peter Staples - ATP Tour/ Gentileza La Nación)

“Este no fue un objetivo planteado sino más bien algo que fue producto de hacer las cosas bien durante mucho tiempo. Estoy contento por la victoria de hoy, hice las cosas bien, en algunas erré de más y eso es lo bueno del tenis. Hoy gané un gran partido y mañana me toca un partido durísimo, así que tengo que corregir los errores para no repetirlos. Me quedan buenas sensaciones pero con ganas de mañana”, comentó Báez cuando terminó el match.

Finalmente, se refirió a la superficie que le tocó jugar, ya que es la segunda vez en su carrera que lo hace. “Tuvimos varios días de adaptación, mi entrenador sabe mucho de tenis, táctica y técnica e hizo mucho hincapié en entender que aunque la cancha sea dura, polvo de ladrillo o césped, la clave es estar concentrado y tener hambre todo el tiempo para buscar la manera e inteligencia de salir adelante en la circunstancia que sea”, cerró.