Luciana Roland es sanrafaelina de nacimiento y tunuyanina por adopción, ya que creció en el Valle de Uco, cuna de ciclismo por rutas de bellos paisajes. La deportistas de 26 años, reside desde hace un años en Europa, donde encontró su lugar para cumplir lo que no todos logran: vivir del ciclismo.

La mendocina vive del ciclismo profesional y a un año de competencia UCI, logró hacer podio. Foto: Instagram

Y hace semana y media atrás alcanzó su primer podio en territorio europeo, compitiendo con el equipo Centro Mundial de Ciclismo, en una carrera en ruta UCI (Unión Ciclista Internacional). Quedó tercera en el sprint intermedio en la Alpes Grésivaudan Classic desarrollada en Francia.

“Empecé a soñar con ésto a los 14 años. Y con el paso de los años más lo quise y trabajé para ello”. Y correr en Suiza, “conocí realidades de otros países, otras culturas y experiencias. Convivo con compañeras de Sudáfrica, Bielorrusa, África, República Checa, Japon, Colombia, estonia, hay otro grupo de personas de Afganistán que emigraron por la guerra para poder seguir haciendo ciclismo y viven en el mismo edificio, también otro grupo de Ucrania”. Y en este último año, “aprendí mucho más que competir. Aprendí a ser más compasiva, a valorar más las cosas simples de la vida, a abrir y flexibilizar un poco más la mente y el corazón porque cada quien vive su vida desde una perspectiva y realidad diferente”, contó la mendocina.

La mendocina vive del ciclismo profesional y a un año de competencia UCI, logró hacer podio. Foto: Instagram

“Luli” como se la conoce entre los pedalistas, siempre tuvo el toque distinto. Desde pequeña, logrando podios representando al Seleccionado Argentino en Copas del Mundo de XCO y Short Track en Europa, además de categoría Elite y sub23. Por lo que ya era una necesidad de pegar el salto en esta disciplina, tomando en cuenta que en el ciclismo femenino hay un claro techo en nuestro país.

De ahí que emigró y consideró que su fuerte son las carreras de ruta, y Europa fue el destino. Tras acordar Burgos Alimenta se fue a España un año y ahora, representando a Centro Mundial de Ciclismo encontró su ‘lugar en el mundo’, Suiza.

“Mi idea es continuar aquí que es donde encuentro el ambiente perfecto para desarrollarme como ciclista y ser humano”, afirmó.

La mendocina vive del ciclismo profesional y a un año de competencia UCI, logró hacer podio. Foto: Instagra

El salto

-¿Cómo fue que te salió la oportunidad de irte a Europa?

-Ya había viajado a Europa con la Selección Nacional y me había quedado 3 meses aproximadamente a competir. Durante la pandemia comencé a contactar a equipos de ciclismo de ruta y se me dio la oportunidad de firmar para el Burgos Alimenta en el 2021. Ese mismo año fui al Mundial de Ciclismo de ruta y luego de competir en la contrareloj me contactó Gabriel Curuchet (presidente de la Federación de ciclismo argentina) para informarme que desde UCI me querían en su equipo. Competí en la carrera de pelotón y creo que la actitud que tuve en esa carrera, y sobre todo por la pequeña fuga al comienzo de la carrera, empujó a que diera el salto.

Luli Roland, la mendocina que vive del ciclismo profesional de Europa. Foto: Instagram

-¿Cómo es vivir en Suiza?

-La gente en el centro es muy atenta con nosotros, nos cuidan siempre que pueden en cada detalle, es seguro vivir acá y puedo salir a entrenar tranquila. Además, somos como una familia, pasamos mucho tiempo juntas. Eso nos ayuda a entendernos y conocernos, a aprender a trabajar en equipo. Comprendés realidades de otros países, otras culturas y experiencias. Convivo con compañeras de Sudáfrica, Bielorrusa, África, República Checa, Japon, Colombia, Estonia, hay otro grupo de personas de Afganistán que emigraron por la guerra para poder seguir haciendo ciclismo y viven en el mismo edificio. También otro grupo de Ucrania.

-¿Qué te deja esta experiencia?

-Me invita a ser más compasiva, a valorar más las cosas simples de la vida, a abrir y flexibilizar un poco más la mente y el corazón porque cada quien vive su vida desde una perspectiva y realidad diferente.

La mendocina vive del ciclismo profesional y a un año de competencia UCI, logró hacer podio. Foto: Instagram

-¿Cómo son los circuitos?

-En Suiza el paisaje es bastante distinto a Tunuyán. Es mucho más húmedo, ventoso, las montañas están más cerca y hay mucha más variedad de subidas de asfalto para entrenar. Eso esta muy bueno.

-¿Qué hacés en tus ratos libres?

-Acompaño algunos procesos de coaching ontológico y decodificación bioemocional. Pero cuido también mis espacios y momentos de tranquilidad con yoga, core, gimnasio.

La mendocina vive del ciclismo profesional y a un año de competencia UCI, logró hacer podio. Foto: Instagram

-¿Cuáles son tus sueños y objetivos?

-Mis objetivos son seguir mejorando, aprendiendo y siendo ciclista profesional. Seguir representando a Argentina por el mundo en diferentes competencias. Y seguir subiéndome a más podios. Y en cuanto a sueños, muchos ya son mi realidad. Eso da fuerzas para seguir creyendo y trabajando, por los sueños que se están tejiendo para concretarse.

Sus inicios

La mendocina vive del ciclismo profesional y a un año de competencia UCI, logró hacer podio. Foto: Instagram

Luli creció en Tunuyán junto su papa Claudio, mamá Viviana y hermana Agustina. Se inició en este deporte a los 7 años en una escuela del departamento del Valle de Uco.

En el 2010, logró su primer oro en un Campeonato Argentino, en la categoría damas de 11 y 12 años. Luego de eso, los logros y las medallas continuaron, siempre con colores albicelestes.

Posteriormente siguieron las carreras en Chile, Brasil, y su primer mundial en Sudáfrica, con 17 años.

“Recuerdo mi primer mundial en Sudáfrica. la sensación que me quedó fue el de ser como una niña jugando sobre la bici en el circuito”, contó.

La mendocina vive del ciclismo profesional y a un año de competencia UCI, logró hacer podio. Foto: Instagram

-¿Qué significa el ciclismo para vos?

-El ciclismo es mi forma de vida, es mi pasión, lo que me emociona y hace feliz, esto hace que haya muchos recuerdos lindos. Es la forma de conocerme, aprender y evolucionar hacia una mejor versión de mi misma.

La mendocina vive del ciclismo profesional y a un año de competencia UCI, logró hacer podio. Foto: Instagram

Su mirada del ciclismo argentino

El ciclismo argentino “creció mucho en los últimos años, pero si lo comparamos con Europa aún le falta mucho, desde el reconocimiento al deportista como profesional hasta el compromiso de los atletas para lograr a ser profesional.

-¿Cómo ves a la mujer y el ciclismo?

-Creo que el ciclismo femenino progresó mucho en los últimos años, las competencias son explosivas, intensas y agresivas; también la actitud, el trabajo y la pasión de todas las mujeres qué hay en este entorno (no solo corredoras sino entrenadoras, directoras, masajistas, coaches, etc) ayudó a cambiar muchas visiones y viejas creencias sobre la mujer abriendo puertas a nuevas posibilidades y formas, e inspirando a mujeres de otros ámbitos a trabajar por sus objetivos y sueños.

Luli Roland, la mendocina que vive del ciclismo profesional de Europa. Foto: Instagram

Antecedentes deportivos

Múltiples puestos en Copas del Mundo de XCO y Short Track en europa, en categoría Elite y sub23.

Campeona panamericana sub23 2017.

Campeona Argentina sub23 2017.

19º Campeonato del mundo sub23 2017.

1° Campeonato sudamericano XCO, Sub 23. Paraguay.

1° Campeonato Nacional Argentino, Sub 23. Tucumán, Argentina.

1º Copa América sub23 2015.

5° Campeonato Panamericano XCO, juveniles. Tucumán, Argentina. 2013

1ºCampeonato Argentino XCO, menores. Argentina. 2010

1º Campeonato Argentino cross endurance, menores. Argentina. 2010

1º Campeonato Argentino XCO, 11 y 12 años. Argentina. 2007. (Igual te envío el CV por si quieres ver más)

En carretera he competido Vuelta España, Vuelta Burgos, Vuelta Valencia, y múltiples carreras de nivel Internacional.

En carretera he competido Vuelta España, Vuelta Burgos, Vuelta Valencia, y múltiples carreras de nivel Internacional.

La mendocina vive del ciclismo profesional y a un año de competencia UCI, logró hacer podio. Foto: Instagram

Agradecimientos

“A todas aquellas personas que han sido y son parte de mi vida, hay muchas que me han enseñado, acompañado y reflejado cosas que me ayudaron a desarrollarme y evolucionar. A mi familia, al Centro Mundial de Ciclismo por confiar, a Gabriel Curuchet y a la Federación Argentina de ciclismo.

A mi entrenadora y coach del equipo Cristina San Emeterio, por acompañarnos, desafiarnos y motivarnos a mejorar, a luchar y a ir más allá de lo que creemos que son nuestros límites, desde el profesionalismo, la confianza, la empatía, la sensibilidad, el amor y la calidez humana para mí esto es algo súper importante y valorable”.