¿Luis Suárez a River? El delantero uruguayo visitó a la delegación millonaria y los hinchas se ilusionan

River se encuentra en Porto Alegre a la espera del choque ante Inter por los cuartos de final de la Copa Libertadores y recibió una inesperada visita.

Pese a querer entrar sin que lo vean, las cámaras tomaron a Luis Suárez esperando en el lobby del hotel donde se aloja el conjunto de Martín Demichelis. Es de público conocimiento que “El Pistolero” quiere salir de Gremio y en medio de rumores sobre su futuro en la próxima temporada, los hinchas de River se ilusionaron ¿Se pondrá la banda roja en 2024?.

El "Pistolero" ilusiona a los millonarios con su llegada. (AP)

La situación de Luis Suárez ¿Futuro al lado de Messi o en Núñez?

Luis Suárez ya tiene decidido abandonar Gremio, donde le quedan 6 meses de contrato. A principio del mercado de pases, parecía que el delantero charrúa iría a jugar junto a su amigo Lionel Messi a Inter Miami.

La decisión de salir de Porto Alegre se debe, según explicó el propio futbolista, a que la molestia en su rodilla no le permite continuar compitiendo al máximo nivel. pero desde el club no le permiten salir tan fácil, por lo que su arribo al conjunto de Tata Martino no era posible por una cláusula que no lo dejaría jugar con la camiseta de otro club. Además de las contrataciones de Sergio Busquets y Jordi Alba.

Lucho Suárez junto a su amigo, Lionel Messi, quien lo espera en Miami.

Entonces, con la decisión tomada, la salida de Suárez de Gremio ya es un hecho, pero dentro de seis meses. Ante esto, surgió una nueva posibilidad con la presencia del delantero uruguayo en la concentración millonaria ¿Próximo destino River?

Luis Suárez visitó la concentración de River y en Núñez se ilusionan

Los hinchas de River se llevaron una sorpresa previo al choque de los dirigidos por Martín Demichelis ante Inter en Beira Río por Copa Libertadores.

Mientras esperan el encuentro, el plantel millonario vivió una grato momento. Pese a querer entrar encapuchado sin que los medios lo note, Luis Suárez se hizo presente el hotel.

Luis Suárez encapuchado en la concentración de River Foto: Internet

Junto a su famlia, el charrúa pasó a saludar al staff millonario y encendió las alarmas de River ¿Qué hacía El Pîstolero alli?

Según informó el periodista Juan Cortese, se trató de un simple encuentro informal entre el jugador, el presidente de River, Jorge Brito, y el manager, Enzo Francescoli, con quien tiene una gran relación.

Luis Suárez con sus hijos y Nicolás De la Cruz en la concentración de River Foto: Internet

Suárez ya tuvo un coqueteo con los de Núñez, previo a su llegada a Nacional, su nombre sonó como reemplazante de Julián Álvarez, quien se iría a Manchester City pero con la eliminación de los de Gallardo ante Vélez en Copa Libertadores, la inversión por él no se haría realidad.

Ahora, nuevamente el nombre del artillero charrúa volvió a los pasillos del Monumental con la posible salida del goleador, Lucas Beltrán, quien se marcharía a la Fiorentina. Por el momento, hay que esperar a ver cuál es el futuro de Suárez, si con su amigo Lionel Messi en Miami o en el fútbol argentino.