Los hinchas de Lanús, furiosos con los jugadores: duros pasacalles ante los flojos resultados del equipo

Este viernes, aparecieron intimidantes pasacalles en las inmediaciones del Polideportivo de Lanús. Mientras hace menos de diez días los hinchas respaldaban al equipo y se autoconvocaban bajo el hashtag #TodosJuntos, la paciencia se habría agotado y lo hicieron saber con carteles en contra de los jugadores.

Luego del que casi 30.000 fanáticos se concentraron en La Fortaleza para vivir el 1-1 ante Independiente, el panorama no mejoró tras la actuación ante Newell’s en Rosario, de donde volvieron con dos goles en contra.

El pasacalles más violento en contra de los jugadores. Foto: OLÉ

En este contexto, en la calle Héctor Guidi, entre Las Piedras y Ramón Cabrero, a escasos metros del Polideportivo del club, aparecieron duros pasacalles, atravesando el paso obligado del plantel y del cuerpo técnico rumbo al entrenamiento.

“Jugadores, Lanús les queda enorme”, decía el más cartel más cauto. Sin embargo, el más intimidante rezaba: “Ganen o caminan”, con el dibujo de un automóvil prendiéndose fuego, en clara referencia al ataque sufrido por el plantel de Aldosivi tras su derrota ante Godoy Cruz en Mendoza.

El enojo de los hinchas de Lanús. Foto: OLÉ

Después de que Lanús perdiera con Aldosivi en tiempo de descuento, un grupo de socios e hinchas se acercó al playón de estacionamiento del estadio para pedirle explicaciones a los dirigentes, y fueron atendidos por la cúpula, encabezada por el presidente Luis Chébel.

La derrota frente a Sarmiento dio continuidad a la preocupación, por lo que los hinchas pidieron una reunión a la Comision Directiva. En el encuentro, se pactó hacer “una tregua” y apoyar al equipo para dar vuelta la situación.

La respuesta fue sorprendente: miles de hinchas se movilizaron para demostrar su respaldo, pero, días después, la paciencia parece haberse acabado. Este domingo, el Grana recibirá en la Fortaleza a Arsenal desde las 13 hs.

Cuál es la situación de Lanús

Jorge Almirón dejó Lanús luego de que se quedara afuera de la Copa Sudamericana en octavos de final contra los ecuatorianos de Independiente del Valle. Lo reemplazó de manera interina Rodrigo Acosta, bicampeón de Reserva y hermano de Lautaro, pero que debió dejar su lugar al terminar eliminado de la Copa Argentina frente a Godoy Cruz. Luego fue el turno de Frank Kudelka, quien todavía no logró su primer triunfo al mando del equipo.

Así, en lo que va de la Liga Profesional, el equipo sumó siete puntos: un triunfo (1-0 a Colón, hace dos meses, el 19 de junio), cuatro empates y nueve derrotas. En lo que va del año, es el club que menos unidades acumula: 22, sobre 84 en juego. Además, lleva 18 encuentros sin ganar como visitante en certámenes locales.

En la última fecha, Lanús perdió con Newell's. Foto: Twitter

En cuanto a los recambios, si bien el club se benefició con las transferencias de José López al Palmeiras, Alexandro Bernabéi al Celtic escocés o Kevin Lomónaco al Bragantino; también dejó ir a su gran asistidor Ignacio Malcorra y al ídolo Diego Valeri, por diferencias con los entrenadores de turno. Asimismo, entregó a préstamo a Matías Esquivel a Talleres.

Por su lado, los refuerzos no resultaron como esperaban. Yonatan Cabral, Claudio Spinelli, el arquero uruguayo Guillermo De Amores (no debutó), el paraguayo Iván Cazal, el colombiano Felipe Aguilar (sólo un partido jugado) y su compatriota Raúl Loaiza, el uruguayo Luciano Boggio, Brian Blando (llegado de Agropecuario Argentino) y Franco Troyansky fueron los profesionales elegidos para dar vuelta la historia, pero todavía no pudieron con tal empresa.

Mientras tanto, a la espera de que la situación mejore, los pasacalles se retiraron antes de que llegarán los futbolistas.

También en Independiente: un pasacalles contra Falcioni

El clima tenso pareció extenderse por toda la Zona Sur, ya que también cerca del Estadio Libertadores de América un pasacalles amenazante contra el entrenador de Independiente, Julio César Falcioni, justo después del empate 1-1 ante Huracán el pasado martes.

El pasacalles en contra de Falcioni Foto: tWITTER

Tanto en lo futbolístico como en lo institucional, el Rojo no está pasando su mejor momento. A poco de su regreso, el DT fue recibido con un duro mensaje a 40 metros del estadio: “Fal$ioni, anti Rojo. Andá al frente o tomatelás. Esto no es Banfield”.

Independiente deberá enfrentar a Godoy Cruz este domingo, mientras que las elecciones finalmente se realizarán el próximo 2 de octubre. Lo que sucede en ese marco será determinante para el futuro del club.