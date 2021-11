Lionel Messi llegó con lo justo a la fecha de Eliminatorias. Jugó el segundo tiempo en la victoria contra Uruguay y desde el inicio en el empate ante Brasil. Luego del encuentro habló con la prensa y destacó no haber perdido el invicto y estar “cada vez más cerca” de Qatar 2022.

“Lo importante es que seguímos bien, seguimos creciendo y ojalá la fecha que viene podamos clasificar definitivamente”, dijo Leo al finalizar el partido.

Ante la pregunta sobre su estado físico respondió: “La realidad es que llegue con lo justo por el ritmo, hace mucho no juego. Estoy bien, sino no hubiese jugado. En lo físico no, no era fácil jugar un partido así”, confirmó el capitán de la Selección Argentina.

“Siempre nos dimos cuenta que podiamos, intentamos jugar y a veces no podíamos. Quizá en el último minuto se rompió más el partido, porque jugaban a la contra y encontrábamos más espacios”, dijo sobre el empate ante Brasil en San Juan.

De Paul: “Fue hermoso vivir este año con la gente”

“Queríamos regalarnos a nosotros y a la gente el último partido del año y dimos una nueva muestra del compromiso que tiene esta Selección. Estamos más cerquita de Qatar”, dijo Rodrigo De Paul al finalizar el partido.

El volante de la selección habló sobre el encuentro ante Brasil. “Estos partidos estos clásico son lo más lindo de todo, queríamos regalarle a la gente un triunfo. Sabíamos que ellos iban a querer buscar la revancha y la espinita, nosotros nos jugábamos Qatar, a pesar de que no nos quedamos con los tres puntos”.

Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, reconocen el apoyo de la gente, en el momento del reconocimiento de campo de juego. /Marcelo Rolland- Los Andes

Mencionó que no fue una noche fácil: “Queríamos que el partido fuera más dinámico, son partidos duros, queríamos jugar más y dar un espectáculo. Le reclamamos al árbitro que si el llevaba bien el partido podíamos quedarnos mejor”.

¿Qué significó el 2021 para la Selección? Rodrigo se mostró emocionado al hablar del balance del año. “Hoy cerramos bien el año, fue hermoso vivir este año con la gente, lo que vivimos con la copa. Ahora que terminó todo analizaré lo que fue este año”.

Sobre el próximo rival, Chile, dijo:” Es un lindo rival, duro, siempre tienen esa poca y que todo quedee dentro de la cancha. Ya tendremos tiempo de preparar ese partido”.