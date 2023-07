La frase de Edinson Cavani que ilusiona a los hinchas de Boca sobre cuándo será su debut: “Tenía muchas ganas de jugar...”

El mundo Boca empieza a palpitar la llegada de Edinson Cavani a la Argentina para ponerse la camiseta xeneize y La Bombonera abrirá sus puertas para recibir al uruguayo que llega como uno de los máximos goleadores en actividad que hay en todo el planeta.

Sin embargo, este miércoles, el equipo de Jorge Almirón empieza a jugarse gran parte del año deportivo con los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Nacional de Uruguay. La gran duda es cuándo hará su debut Edinson Cavani y si ya estará a disposición para el duelo en Montevideo.

Edinson Cavani Foto: redes

El Matador arribará al país cerca de las 14 en el Aeroparque Jorge Newbery y se espera que a las 18 sea presentado en La Bombonera con la presencia de socios de todas las categorías que podrán acercarse al estadio. No se habilitó para invitados por seguridad.

La frase de Edinson Cavani que hace ilusionar a los hinchas de Boca

El uruguayo ya se encuentra en Montevideo y dio sus primeras palabras como jugador de Boca. Mientras los hinchas esperan por ver el debut del “Matador”, el delantero señaló: “Tenía muchas ganas de jugar la Copa Libertadores, ahora empieza la aventura”.

“Estoy feliz. Boca es el más grande de Sudamérica y del Mundo. Llegar a un club como esos, siempre te motiva. Estoy muy agradecido a Riquelme”, agregó el atacante.

En ese sentido, deslizó que “el club y el entrenador” serán quienes decidan cuándo será su primer partido, pero aclaró: “Con ganas de ponernos lo antes posible a correr detrás de la pelota y a conocer a los compañeros”.

“Siempre hablé de los números y lo que significan. Agarrar un número histórico en el club es lindo, el número no me va a impedir nada, ni hacerme jugar mal, es un número muy lindo y la gente lo adora, me da responsabilidad de cuidarla y defenderla”, remarcó sobre la “10″ que llevará en su espalda.

“Es otro motivo que también empieza a querer pegar la vuelta. La Libertadores es una Copa que tenía el deseo de poder jugar y estar, esta aventura empieza en cualquier momento y estar preparado para dar lo mejor en Boca”, completó.

La presentación de Edinson Cavani en La Bombonera

Tras oficializar la llegada del delantero, desde el club confirmaron este domingo que las puertas de La Bombonera se abrirán a las 16 y que realizarán un evento de presentación que comenzará a partir de las 18. La presentación del “Matador” será abierta para los socios y socias de todas las categorías, y aclararon que no habrá invitados por una cuestión de seguridad.

Edinson Cavani comenzará este lunes su camino en Boca, con una presentación al estilo internacional. (AP) Foto: AP

Además, según informaron los canales oficiales del club, después de su presentación, Cavani brindará una conferencia en la sala de prensa que el club tiene en el estadio. Ahí, formalmente, el uruguayo ampliará sus sensaciones, ya que está previsto que también les hable a los hinchas en el campo de juego.

Para quienes no puedan acudir al evento, la presentación del uruguayo será transmitida en vivo y en directo por el Canal de Boca en todas las plataformas oficiales del club.