Javier Milei reveló por cuál club hinchaba antes de que el “populismo” lo aleje del fútbol: “Era hincha de...”

El precandidato a presidente del bloque Libertad Avanza, Javier Milei, mostró que su pelea contra el “populismo” trasciende la política y reveló el fanatismo que sentía por el fútbol en el pasado. El político confesó que era hincha de Boca Juniors hasta que comenzaron a tomar “decisiones populistas”. Además, dijo quién fue su ídolo y criticó a Juan Román Riquelme, Daniel Angelici y Fernando Gago.

El economista, de 52 años, es reconocido por su excentricidad y verborragia mostrada en sus discursos o entrevistas televisivas, pero esta vez reveló como fue su relación con el fútbol hasta que su ideología lo alejó de las canchas.

En un país atravesado por la pasión y el fanatismo de los hinchas por el fútbol, la gente tiene la curiosidad de saber de qué club son hinchas, tanto las figuras políticas como televisivas y Javier Milei siempre fue relacionado con Chacarita Juniors. Esto se debe a que tuvo una etapa de su vida ligada al fútbol, con un paso por las inferiores de Chacarita entre 1987 y 1989, en donde se desempeñó como arquero.

Pero pese a lo que todos pensaban, el diputado nacional reveló que fue hincha de un grande de nuestro fútbol hasta hace algunos años. Frente a la pregunta que le hacen sobre el club del cual es hincha, Milei responde que de ninguno, y explicó: “Yo era hincha de Boca. Tenía un palco, tengo una estrella en el museo de Boca. Lo he visto campeón a Boca por todos lados del mundo. Es más, a Tokio viajé con mi hermana el día de los dos goles de Palermo”.

“El día en que se retiró Palermo me dio tanta tristeza que no pude volver más a la cancha y no solo eso, sino que, además, cuando Angelici lo trajo a Riquelme en su última etapa, que fue lamentable, frente a tanto populismo dejé de ser de Boca”, relata.

“Y es más, cuando lo trajo a Gago, que me parecía un jugador espantoso, cuando entraba era antiBoca. Después se fue y por lo menos ahora no soy antiBoca”, advierte, y remata: “Bastante tengo con vivir en un país populista que encima el club de fútbol que elegí, toma medidas populistas. Y eso implicó que dejara de ser de Boca”.

Además, contó una situación bastante particular sobre la final de la Copa Libertadores entre Boca y River que se disputó en el estadio Bernabéu: “En Madrid, hinché por Boca. En realidad, no es que hinché. Estaba mirando el partido, pero cuando entró Fernando Gago, que fue otro acto de populismo, hinché por River”.