Fuerte denuncia contra la dirigencia de River por el aumento de las entradas: “Es cada vez menos popular”

River fue el campeón del futbol argentino tres fechas antes de su finalización, siendo uno de los ejemplos en cuanto a juego, pero los demás equipos no solo observan lo hecho en el campo, sino que buscan también seguir el modelo de club por fuera, desde su reestructuración de estadio hasta el innovador centro de entrenamiento.

Además de ello, el equipo de Martín Demichelis se encuentra en octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que el Estadio Monumental se ve colmado partido a partido, aunque en las últimas horas se puso bajo la lupa el precio de las entradas luego de una fuerte denuncia de un periodista.

El Estadio Monumental repleto en un partido de la Liga Profesional. (Foto: Fotobaires).

“Una gran gestión, pero con los ‘populares’ afuera”, fuerte denuncia del Tano Santarsiero

El periodista y relator partidario, Tano Santarsiero, denunció los precios de las entradas que dispuso River para el choque ante Internacional de Porto Alegre.

En un video de más de 10 minutos compartido en su canal de Youtube, Santarsiero criticó fuertemente a la dirigencia millonaria por los costos de las entradas para aquellos que quieran ir al encuentro internacional.

Para entender cómo funciona el sistema en River Plate debemos repasar los diferentes tipos de socios que los que cuenta el club. Los primeros con más fácil acceso son los socios que cuentan con “Tu Lugar en el Monumental”, estos son abonados que ya cuentan con su lugar asegurado y tienen prioridad en la compra. En segundo lugar, entran aquellos que socios que no cuentan con tu lugar en el monumental. Y por último, los que no son socios, pero cuentan con “Somos River”, quienes no tienen beneficios sociales en el club, pero sí para concurrir al estadio.

Precios de las entradas:

- Sivori y Centenario bajas: $3.050

- Sivori y Centenario altas: $3.750

- Sivori media: $6.500

- San Martín y Belgrano altas: $6.500

- Centenario media: $16.000

- San Martín y Belgrano bajas: $16.000 y 19.000

- San Martín y Belgrano medias: $25.200

El Tano Santarsiero criticó duramente a la dirigencia de River Gentileza. Foto: Gentileza

La denuncia del periodista la basa en que la cuota social del socio pleno cuesta $6000, de esos solo “el 28% del estadio es considerado popular y tan solo el 12% puede acceder a las cabeceras que son las entradas más baratas”. A medida que avanzaba el video, lo comparaba con diferentes clubes, entre ellos Boca, en el que Santarsiero afirmó que “los socios activos plenos pagan $5000 y de su estadio, el 48% se considera tribuna popular”.

Con todos estos datos, acusó a la dirigencia de “abusar de los hinchas millonarios”, no en la cuota social, según aclaró, sino que defendió el valor de la misma. Por la misma línea, comparó los precios en un partido del pasado año del Millonario ante Argentinos Juniors con los de hoy en día y aseguro que hubo un aumento de “435% en 10 meses” y en otras tribunas fue de “260%”.

Por último, Santarsiero continuó con los dardos hacia la comisión directiva del club y sostuvo que “se aprovecharon” de la posibilidad que tenía River partido a partido de coronarse campeón y resaltó que el Millonario “es cada vez menos popular”.