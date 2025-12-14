Fernando Muslera, arquero de Estudiantes campeón del Clausura: “Nos daban por muertos”

El festejo era inminente. El título conseguido por Estudiantes ante Racing en una infartante definición por penales en Santiago del Estero fue muy festejado por los hinchas que coparon su sector en el Madre de Ciudades.

Antes de la ceremonia de coronación hubo tiempo para que alguno de los protagonistas del sexto título de Estudiantes en el fútbol argentino dieran su opinión.

LAS PALABRAS DE MUSLERA, ARQUERO DE ESTUDIANTES CAMPEÓN

Uno de los héroes del Pincha fue Fernando Muslera. El arquero uruguayo fue elegido como la figura de la final y habló para la televisación oficial.

“Primero que nada quiero agradecer a toda esta gente que vino hasta acá. A toda la gente que quedó en La Plata, a las familias que también vinieron, a mi familia que está en Uruguay, a mis hijos. La verdad que estoy muy feliz, muy feliz de haber tomado esta decisión de venir a Estudiantes”, fue lo primero que dijo Muslera.

La palabra de Fernando Muslera tras haber logrado el Torneo Clausura ante Racing por penales

Luego, el cuidapalos, agregó: “Este equipo la verdad que es una locura. No tengo palabras para describir la emoción y la alegría que tengo ahora de poder haber colaborado en lo que sea para poder llegar hasta acá, cuando en un momento no lo estábamos, nos daban por muertos. Yo lo dije después del partido con Tigre que Estudiantes sí que sabe de imposibles”.

Y finalizó diciendo: “Estudiantes, con los valores que tiene es un club modelo. Es un club europeo, con mentalidad europea. Yo vengo de ahí hace muchísimos años y estoy sorprendido y feliz. Y creo que eso, todo el apoyo de la gente, la confianza del entrenador, a todos los jugadores por igual, todo el staff hace que hoy estemos viviendo esto con toda nuestra gente y yo estoy feliz”.