¿Era para expulsión? Racing y el reclamo por la falta de Carrillo a Cambeses

El delantero de Estudiantes tenía amarilla y cargó contra el arquero, que quedó sentido. Al final, anotó el gol del empate en los 90 minutos.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

13 de diciembre de 2025,

Reclamos de Racing al árbitro Nicolás Ramírez por una falta en la que lesionaron al arquero Cambeses.

La final entre Racing de Avellaneda y Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura, con poco brillo pero disputada a fondo. Prueba de ello fue el violento choque entre Guido Carrillo y el arquero Facundo Cambeses en un corner en la segunda parte. Jugada que podría haber cambiado el trámite del partido.

El arquero quedó tendido, y los jugadores de Racing le reclamaron al árbitro Nicolás Ramírez por el encontronazo, ya que además el delantero de Estudiantes tenía amarilla. Jugada clave, porque Carrillo en tiempo de descuento pondría el 1 a 1.

Cambeses quedó sentido, y hasta pensó que podía salir reemplazado por Gabriel Arias. Pero tras unos minutos y con un vendaje en el codo derecho, el arquero Albiceleste pudo seguir en cancha.

Carrillo también, y en tiempo adicionado convirtió el empate 1 a 1, con el que Estudiantes forzó el alargue. Y acrecentó la polémica por la segunda tarjeta que pudo haber recibido.

CARRILLO HABÍA ESTADO CERCA DEL GOL PARA ESTUDIANTES

Minutos antes, a los 5 del segundo tiempo, Guido Carrillo había tenido a sus pies la apertura del marcador. Interceptó un envío desde la derecha, y se le fue ancha, con todo el arco de frente.

A los 29 del primer tiempo el delantero “Pincha” había tendido una muy propicia también, y Cabeses, a lo “Dibu” Martínez, tapó el mano a mano. Arquero de selección.

