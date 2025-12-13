¿Era para expulsión? Racing y el reclamo por la falta de Carrillo a Cambeses

La final entre Racing de Avellaneda y Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura, con poco brillo pero disputada a fondo. Prueba de ello fue el violento choque entre Guido Carrillo y el arquero Facundo Cambeses en un corner en la segunda parte. Jugada que podría haber cambiado el trámite del partido.

El arquero quedó tendido, y los jugadores de Racing le reclamaron al árbitro Nicolás Ramírez por el encontronazo, ya que además el delantero de Estudiantes tenía amarilla. Jugada clave, porque Carrillo en tiempo de descuento pondría el 1 a 1.

Todo Racing reclamó la segunda amarilla para Carrillo por una falta a Cambeses 🧐



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/zPtcc14YgP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 14, 2025

Cambeses quedó sentido, y hasta pensó que podía salir reemplazado por Gabriel Arias. Pero tras unos minutos y con un vendaje en el codo derecho, el arquero Albiceleste pudo seguir en cancha.

¡¡¡AGÓNICO CABEZAZO GOLEADOR DE GUIDO CARRILLO PARA EL 1-1 DE ESTUDIANTES ANTE RACING EN LA FINAL DEL #TorneoClausura!!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/lRL4lNYttp — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

Carrillo también, y en tiempo adicionado convirtió el empate 1 a 1, con el que Estudiantes forzó el alargue. Y acrecentó la polémica por la segunda tarjeta que pudo haber recibido.

CARRILLO HABÍA ESTADO CERCA DEL GOL PARA ESTUDIANTES

Minutos antes, a los 5 del segundo tiempo, Guido Carrillo había tenido a sus pies la apertura del marcador. Interceptó un envío desde la derecha, y se le fue ancha, con todo el arco de frente.

¡¡CARRILLO SE PERDIÓ ABAJO DEL ARCO EL 1-0 DE ESTUDIANTES EN EL COMIENZO DEL ST!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/iGnEPhz5Aa — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

¡¡DE SELECCIÓN!! ¡¡CAMBESES LE GANÓ EL MANO A MANO A CARRILLO Y EVITÓ EL 1-0 DE ESTUDIANTES!!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/JhlQNux9hS — SportsCenter (@SC_ESPN) December 14, 2025

A los 29 del primer tiempo el delantero “Pincha” había tendido una muy propicia también, y Cabeses, a lo “Dibu” Martínez, tapó el mano a mano. Arquero de selección.